Finansal teknolojiler hızla gelişirken, dijital platformlar da bu değişime ayak uyduruyor. Kullanıcıların veriye erişim alışkanlıkları yapay zekâ entegrasyonlarıyla dönüşüm geçiriyor. Bu kapsamda Google, finans platformunu yeni özelliklerle güncelleyerek dikkat çeken bir adım attı.

Google Finans, yapay zekâ desteğiyle baştan aşağı yenileniyor. Artık kullanıcılar hem finansal sorularına yapay zekâdan yanıt alabilecek hem de gelişmiş grafiklerle piyasaları anlık olarak takip edebilecek.

Google, Google Finans platformunu yapay zekâ ile güçlendirecek yeni bir güncelleme üzerinde çalıştığını açıkladı. Bu yenilikle birlikte kullanıcılar, finansla ilgili detaylı sorularını doğrudan yapay zekâya yöneltebilecek ve kapsamlı yanıtlar alabilecek. Üstelik bu yanıtların içinde konuyla ilgili bağlantılar da yer alacak.

Teknik analiz, emtia ve kripto paralar artık tek ekranda olacak

Platforma eklenen yeni grafik araçları sayesinde, sadece hisse senedi fiyatlarını değil, teknik analiz göstergelerini de takip etmek mümkün olacak. Kullanıcılar, mum çubuğu grafikleri gibi gelişmiş görselleştirme seçeneklerine ulaşabilecek. Aynı zamanda emtia ve kripto para gibi yeni veri türleri de sisteme dahil edilecek.

Google Finans'ın bir diğer yeniliği ise canlı haber akışı özelliği oldu. Bu özellikle birlikte kullanıcılar, piyasaya dair manşet gelişmeleri anlık olarak takip edebilecek. Yeni tasarım, kullanıcılara eski görünüm ile yeni arayüz arasında geçiş yapma imkânı da sunacak.

Yeni özelliklerle birlikte Google’ın, Yahoo Finance ve Seeking Alpha gibi platformlara alternatif sunmayı hedeflediği düşünülüyor. Güncellemenin önümüzdeki haftalarda ilk olarak ABD’deki kullanıcılar için sunulacağı açıklandı.