Google, sadece metin komutları yoluyla gerçekçi ve etkileşime geçilebilir dünyalar oluşturabilen Genie 3 yapay zekâ dünya modelini tanıttı. Genie 3, yapay genel zekâ (AGI) için önemli bir basamak olarak nitelendirildi.

Google, yapay zekâ teknolojileri konusunda dünyanın en önde gelen firmaları arasında bulunuyor. Özellikle şirketin DeepMind departmanının çığır açan yapay zekâ modelleri ürettiğini görüyorduk. Şimdi ise DeepMind’dan gelen yeni bir duyuru, herkesin ağzını açık bırakacak yepyeni bir modelin geldiğini gösterdi.

Google DeepMind, bir “temel dünya modeli” olarak adlandırdığı Genie 3 modelini resmen duyurdu. Yapay zekâ ajanlarını eğitmek için kullanılabilen Genie 3, Google tarafından yapay genel zekâ (AGI) veya insan benzeri zekâ yolunda önemli bir basamak taşı olarak nitelendiriliyor.

Genie 3 ile sanal dünyalar oluşturulabiliyor, onlarla etkileşime geçilebiliyor

Kullanıcılar, Genie 3 ile sadece metin komutları yoluyla ultra gerçekçi ve canlı sanal dünyalar ortaya çıkarabiliyor. Üstelik bu dünyalarla etkileşime geçmek de mümkün. Yani oluşturulan dünyadaki çevreniz sizin hareketlerinize ve eylemlerinize tepki verebiliyor. Google, Genie 3’ün daha önce var olan dünya modellerinin çok önüne geçtiğini, onlar gibi “dar” bir dünya üretimi modeli olmadığının altını çizmiş.

Genie 3, basit metin komutlarıyla 24 kare hızında 720p çözünürlükte dakikalarca etkileşime girebileceğiniz 3 boyutlu ortamlar oluşturabilecek. Genie 2’de 20 saniye gibi bir süre vardı. Yani önceki nesle kıyasla acayip bir artış var diyebiliriz. Ayrıca yeni modelde komutlarla istenilen dünyada değişiklikler yapma gibi harika bir özellik de sunuluyor. Yeni bir komut girerek o dünyada hemen değişiklik yapabiliyorsunuz.

Daha da etkileyici olanı, Genie 3’ün simülasyonları fiziki olarak istikrarlı olmaya devam ediyor. Bunun nedeni ise yapay zekâ modelinin sizin daha önce oluşturduğunuz dünyaları hatırlayabilmesi ve ona göre hareket edebilmesi.

Genie 2 ve şirketin video üretme modeli Veo 3’ü temel alarak oluşturulan bir model olan Genie 3, şu anda araştırma önizlemesinde ve kullanıcılara açılmadı. Şirket, testlerine ve çalışmalarına devam ediyor ancak henüz tam bir çıkış tarihi yok. Bu tarz bir model, oyunlardan eğitime ve kreatif konseptlere kadar birçok farklı alanda devrim yaratabilir.