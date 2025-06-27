Google, sizin dijital bir versiyonunuzu oluşturarak istediğiniz kıyafeti telefonunuzdan denemenizi sağlayan "Doppl" uygulamasını duyurdu. Dopple, yapay zekâdan destek alıyor.

Yapay zekâ konusunda en öne çıkan firmalardan olan Google, geçtiğimiz gün “Doppl” ismini verdiği yepyeni bir uygulama duyurdu. ABD’de iOS ve Android için yayımlanan bu uygulama, basitçe anlatacak olursak yapay zekânın desteğiyle farklı türden kıyafetlerin üzerinizde nasıl görüneceğini gösterebiliyor.

Google aslında daha önce bu tarz kıyafet deneme özellikleriyle karşımıza çıkmıştı. Ancak Doppl’ın onlardan büyük bir farkı var. Bu uygulamada direkt sizin bir animasyon versiyonunuz oluşturuluyor ve onun üzerinde istediğiniz kıyafeti deniyorsunuz. Böylece çok daha gerçekçi fikirler edinebiliyorsunuz.

İstediğiniz kıyafetin fotoğrafını ekleyip üzerinizde deneyebilirsiniz

Doppl’ı kullanmak oldukça basit. İlk olarak tam vücudunuzu içeren bir fotoğrafı uygulamaya ekliyorsunuz. Bunun ardından dijital bir versiyonunuz oluşturuluyor. Sonrasında denemek istediğiniz kıyafetlerin görüntülerini ekliyorsunuz. Yapay zekânın desteğiyle bu kıyafetler üzerinizde deneniyor. Sadece fotoğraf değil, aynı zamanda gerçek hayatta üzerinizde nasıl görünebileceklerini gösteren kısa videolara dönüştürebiliyor. Böylece daha iyi fikir alabiliyorsunuz.

Ne tür oldukları önemli değil. Elbiseden tişörte kadar her türden ürün denenebiliyor. Hatta daha da güzel olan şey direkt ürünün resmî fotoğraflarına gerek olmaması. Yani diyelim bir mağazada geziyorsunuz bir kıyafet beğendiniz. Hemen telefonun kamerasını açıp bu kıyafetin fotoğrafını Doppl’a eklemeniz yeterli. Uygulama, direkt sizin üzerinizde denemenizi sağlıyor. Özellikle deneme sırası çok uzun mağazalarda çok kullanışlı olabilir. Bunun dışında sosyal medyada gördüğünüz herhangi bir kıyafetin ekran görüntüsünü bile kullanabilirsiniz.

Oluşturulan görselleri kaydedip paylaşabileceğinizi de ekleyelim. Uygulama, Google’ın yakın zamanda tanıttığı alışveriş özelliklerini temel alıyor. Tabii ki şu anda bazı kusurları var ve mükemmel değil. Ancak sorunları çözüldüğünde alışveriş konusunda devrim yaratabilecek bir ürün. Şimdilik sadece ABD’de deneysel olarak çıktığını belirtelim. Geniş çapta kullanılma sunulması hakkında bir bilgi yok.