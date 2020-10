Google, Sesli Asistanında da Haber Göstermeye Başladı

Google'ın kullanıcılarına haber gösterme konusundaki ısrarı devam ediyor. Arama devi, son olarak Google Asistan'daki Snapshot bölümünde de kullanıcılarına haberler göstermeye başladı

Arama devi Google, 2012 yılında Google Now adını verdiği servisini kullanıcılarına sunmaya başlamıştı. Google Now ile gelecek randevular, seyahatler, yaklaşan rezervasyonlar gibi birçok işlem herhangi bir pürüz olmadan gerçekleştirilebiliyordu. Ancak her güzel şeyin sonucu, Google Now'da da kendisini gösterdi.

Google Now kullanıcıları, bir anda uygulamaya makaleler ve haberlerin akın etmeye başladığını gördü. İlk başta bu makaleler ve haberler bir kaydırmayla görünmez hale gelirken bir noktadan sonra bu özellik de ortadan kayboldu. Google Now, yavaş yavaş Google Keşfet haline geldi.

Haberler bu sefer de Google Asistan'da

Google, geçen zaman içerisinde sesli asistanı Google Asistan'da kullanıcıların kişisel kartlarının yer alabileceği Snapshot adını verdiği ekranı üzerinde çalışmaya başladı. Evet, gidişattan da anlaşılabileceği üzere Snapshot ekranında da haberler görülmeye başlandı.

Google, aslında bu durumunda gelişini ağustos ayında duyurmuştu. Şirket, Google News (Google Haberler) kartının Snapshot'ta gösterileceğini açıklamıştı. Google Haberler kartı dikey olarak alanın neredeyse tamamını kaplıyor ancak minimize edilebiliyor. Haberler kartında, sizin tercihlerinize göre belirlenmiş haberler yer alıyor.

Yeni özellikten hoşlanmayanlar için bir kötü haberimiz daha var: Haberler kartı kapatılamıyor. Aslında bazı kullanıcılarda Önerilenler'in altında Haberler'i kapatma seçeneği bulunsa da bu özellik tüm kullanıcılarda yer almıyor. Google'ın bu seçeneği zamanla tüm kullanıcılara sunup sunmayacağı ya da var olan kullanıcılardan da alıp almayacağı henüz bilinmiyor.

Ayrıca Android Police'te yer alan habere göre kapatılamayan bir diğer kart da "Yakındaki restoranlar sipariş ver" oldu. Bu 'pop-up' kart akşam yemeği sıralarında çıkıyor ve kapatılamıyor.