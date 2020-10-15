Google, Play Store'daki son küçük tasarım güncellemesiyle birlikte uygulamadaki hamburger menü simgesini kaldırıyor ve bunun yerine avatara dokunarak ulaşılabilen bir pop-up menü getiriyor.

Play Store, Android işletim sisteminin resmi uygulama mağazası olduğundan ve her gün yüz milyonlarca Android akıllı telefon kullanıcısı Play Store’u ziyaret ettiğinden Google, uygulama mağazasının daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunması konusuna büyük önem veriyor.

Özellikle geçtiğimiz yıl Play Store arayüzünde çok ciddi değişiklikler gerçekleştiren Google, hem uygulama sayfalarını, hem ana sayfayı hem de arama sonuçlarını daha kullanıcı dostu bir görünüme kavuşturmuştu. Google, son olarak ise Play Store’da hamburger menüyü kaldırıyor.

Play Store'da yan menü kalkıyor, pop-up menü geliyor

Aslına bakacak olursak hamburger menüler, son birkaç seneye kadar akıllı telefon arayüzlerinde en fazla tercih edilen menü tiplerindendi. Ancak ekran boyutlarının büyümesi ve geliştiricilere arayüzde daha fazla alan açılmasıyla birlikte hamburger menülerdeki içeriklerin pek çoğu gezinme çubuklarına taşınmaya başladı.

Bu durumun farkında olan Google da Play Store’dan hamburger menüyü kaldırıyor. Bundan sonra kullanıcılar, hamburger menünün sunmuş olduğu ayarlar, abonelikler, uygulamalarım ve diğer seçeneklere sağ üstte bulunan avatarlarına dokunarak ulaşabilcekler. Google, menünün yalnızca ulaşılma şeklini değil, tasarımını da değiştirmiş durumda. Artık kullanıcılar Play Store’un menüsünü açtıklarında bir yan menü ile değil pop-up menü ile karşılaşacaklar.