Google, kullanıcıların internet sitesi oluşturmasını sağlayan ücretsiz hizmet Sites'ın güncellendiğini açıkladı. Bu güncellemeyle Google Sites'ın klasik versiyonu için de yolun sonu gelmiş oldu. Kullanıcılar, 1 Ocak 2022'ye kadar internet sitelerini güncelleyerek, hizmetten faydalanmaya devam edebilecekler.

ABD merkezli teknoloji devi Google, bir süredir kurumsal müşterilerine sunduğu hizmetler için yenilikler yapmaya çalışıyor. Bu bağlamda "Google Workspace" olarak isimlendirilen hizmeti oluşturan tüm parçalar, zaten bu değişimden nasibini almıştı. Şimdiyse Google, konuyla ilgili yeni bir adım daha attı. Buna göre ücretsiz olarak internet sitesi oluşturma hizmeti "Google Sites"ın klasik sürümü, 15 Mayıs 2021 itibarıyla kullanılamaz olacak.

Google tarafından yapılan açıklamalara göre Google Sites kullanıcılarının, 2021 sonuna kadar yeni Google Sites'a geçmeleri gerekecek. Ancak Google, bu konuda kullanıcılar için farklı zaman dilimleri oluşturmuş durumda. Buna göre kullanıcıların, Google'ın açıkladığı zaman çizelgesine göre hareket etmeleri ve Google aracılığıyla kurdukları siteleri güncellemeleri gerekiyor.

Yenilenen Google Sites'a geçiş süreci şöyle olacak

Az önce de belirtmiş olduğumuz gibi 15 Mayıs 2021 tarihinde Google Sites'ın klasik sürümü kullanılamayacak. Haliyle mevcut sitelerin güncellenmesi ya da yeni bir site oluşturulmak istenmesi durumunda, yenilenen Google Sites'ın kullanılması gerekecek. 1 Aralık 2021'de ise klasik Google Sites ile oluşturulmuş internet sitelerinin düzenlenmesine izin verilmeyecek.

1 Ocak 2022 tarihinde ise kullanıcıları etkileyen başka bir gelişme olacak. Eğer bir site sahibi, 1 Ocak 2022'ye gelene kadar mevcut sitesi üzerinde gerekli düzenlemeleri yapmazsa, diğer kullanıcılar bu internet sitesinde hiçbir şey görmeyecekler. Öte yandan Google Sites, düzenleme yapılmamış siteye ait verilerin hesap sahibine ait Google Drive'ına otomatik olarak kaydedecek. Kullanıcı, 1 Ocak 2022'den sonra sitesini yeniden aktifleştirmek isterse, bu Google Drive'daki verileri inceleyerek yenilenen sitesini oluşturabilecek.