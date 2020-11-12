Simple Search adında bir eklenti, Google arama sonuçlarını modern ancak karmaşık görünümünden eski ancak basit görünümüne kavuşturuyor. Ancak isterseniz modern arama sonuçlarını da kullanmaya devam edebiliyorsunuz.

Dünyanın en popüler arama motoru olan Google, 4 Eylül 1998’de kullanıcıların hizmetine sunulduğu günden bu yana epey değişim geçirdi. Günümüzde Google, artık webde aradığınız herhangi bir bilgiyi içeren web sitelerini sıralamaktan çok daha fazlasını yapıyor. Adeta bir bilgi paneline dönüşen Google; bilgi kartları, Google servis entegrasyonları ve çok daha fazlasıyla sade bir arama motoru olmaktan çıkmış durumda.

The Markup adlı bir geliştirici, daha sade ve yalnızca aradığınız terimlere karşılık sunan web sitelerini listeleyen bir Google isteyenler için Simple Search (Basit Arama) adında yeni bir tarayıcı eklentisi yayınladı. Hem Chrome hem de Firefox’ta kullanılabilen eklenti, kabaca Google’ı eski, sade günlerine geri döndürüyor.

Simple Search ile son derece basit bir Google arama sonuçları sayfasına ulaşabilirsiniz

Simple Search’ün temelde iki ayrı amacı bulunuyor. İlki, yukarıda da belirttiğimiz gibi kullanıcılara daha sade bir Google deneyimi sunabilmek. İkincisi ise Google Search’ün kullanıcıları diğer Google hizmetlerine ne sıklıkla yönlendirdiği konusunda bir farkındalık oluşturmak yani Google’ın kullanıcıları ‘istemeseler de’ Google ekosistemine nasıl dahil ettiğini göstermek.

Simple Search’ü yüklediğinizde, Google’ın ana arama sonuçları sayfasının üzerinde aramanızla ilgili web sitelerini listeleyen ve yeni aramalar yapabilmeniz için bir arama çubuğuna sahip olan küçük bir pencere açılıyor. Ancak Google’ın kendi arama sonuçları sayfasını görüntülemek isterseniz bu pencereyi kapatabiliyorsunuz.

Google’ın yanı sıra Bing arama motoruyla da çalışabilen Simple Search eklentisini indirmek için buraya tıklayabilir, açılan sayfayı aşağı kaydırarak kullandığınız tarayıcıya göre Firefox ya da Chrome butonlarına tıklayabilirsiniz.