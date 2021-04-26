Google, kullanıcılara kolaylık sağlamasını hedeflediği ancak neredeyse yüzüne bakılmayan Soru ve Cevap özelliğini kullanımdan kaldırıyor. Söz konusu özelliği kullanan kişilerin verilerini indirmek için 30 Haziran'a kadar vakti bulunuyor.

Dünyanın en popüler arama motoru olan Google, kullanıcıların herhangi bir konuda soru işaretlerine daha hızlı ve doğru yanıtlar bulabilmesi için "Soru ve Cevap" adında ek bir özellik sunuyor. Söz konusu özellik sayesinde kullanıcılar, arama yapmış oldukları konular hakkında soru sorabiliyor ve diğer kullanıcıların sorularını yanıtlayabiliyorlardı.

Google, kullanıcılar tarafından daha çok ulaşmak istedikleri hedefi karşılarına çıkaran bir "aracı" olarak kullanıldığından çoğu Google kullanıcısı Soru ve Cevap özelliğini adeta görmezden geldi. hal böyle olunca da bir Google özelliği daha çok fazla geliştirilemeden internetin tozlu raflarına kaldırılmaya yüz tuttu.

Google'ın Soru ve Cevap özelliği, 30 Haziran'da kullanımdan kaldırılıyor

Destek sayfasında bulunan Soru ve Cevap bölümüne yeni bir uyarı ekleyen Google, önümüzdeki haziran ayında arama sonuçları sayfasında bulunan Soru ve Cevap özelliğinin kullanımdan kaldırılacağını duyurdu. Kullanıcıların 30 Haziran tarihine kadar katkıda bulundukları soru ve cevapların birer kopyasını alabileceğini ifade eden Google, söz konusu uyarı metninde şu ifadelere yer verdi.

"30 Haziran 2021 itibarıyla, Google Arama'daki soru ve cevap özelliği kullanımdan kaldırılacaktır. Katkıda bulunduğunuz soruların ve cevapların bir kopyasını indirmek için Google Paket Servisi'ni ziyaret edip Arama katkıları'nı seçin. Bu adımı, sorularınız ve cevaplarınız dahil olmak üzere tüm katkılarınızın kaydını oluşturmak için 30 Haziran'a kadar tamamlayın. Google'daki verilerinizi nasıl indireceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinin."