Google'ın Spotify'a komisyon oranlarında cömert davrandığı ve özel bir fiyatlandırma uyguladığı ortaya çıktı. Üstelik Google, Spotify ile yaptığı anlaşmayı savunuyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google ile Spotify arasında dev bir anlaşma yapıldığı ortaya çıktı. Google'ın Epic Games ile olan davası sırasında ortaya çıkan bilgilere göre Google, Spotify'a büyük kıyak geçmiş. Üstelik Google, Spotify'a yönelik imtiyazını savunuyor.

Eğer geliştirdiğiniz bir uygulamayı Google Play Store'a yükler ve kullanıcılardan para almaya başlarsanız ve bu paranın belirli bir bölümünü Google'a komisyon olarak ödersiniz. Bu, tüm geliştiriciler için geçerlidir. Komisyonun oranı da yüzde 15'tir. Ancak geliştirici olarak kendi ödeme yönteminizi kullanıcıya sunarsanız da bu kez ödemeniz gereken komisyon, yüzde 11'e düşer.

Spotify ise sadece yüzde 4 komisyon ödemiş

Google'ın uluslararası ortaklıklardan sorumlu ismi olan Don Harrison'un mahkemeye verdiği ifadeye göre Google ile Spotify arasındaki anlaşma, oldukça cömertti. Zira Spotify, kendi ödeme yöntemini ile abonelik ücretini ödeyen kullanıcılar için Google'a komisyon ödemedi. Google'ın ödeme yöntemini kullanarak satım alım yapan kullanıcılar için ödenen komisyon ise sadece yüzde 4'tü.

Don Harrison, bu anlaşmanın nedenleriyle ilgili çarpıcı bir ifade kullandı. Google yetkilisine göre Spotify, "benzeri görülmemiş" bir popülariteye sahipti ve Android ekosisteminde mükemmel çalışması gerekiyordu. Aksi durumda kullanıcıların Android'den uzaklaşmak isteyebileceklerini düşündüklerini söyleyen Harrison, işte bundan kaynaklı olarak Spotify'a imtiyaz tanıdıklarını söyledi.

Spotify, şirketlerin yüksek komisyon oranlarından şikâyetçiydi

Spotify, özellikle de Apple'ın Epic Games ile yaşadığı davada, komisyon oranlarına sert çıkan bir şirket olarak biliniyordu. Şirket, Epic Games ile yaşanan davada Apple'ı tekelleşmekle bile suçladı. Hatta Spotify, birkaç ay önce aldığı bir karar ile App Store üzerinden ödeme almayı bıraktı. Bunun amacı, Apple'a komisyon ödememekti.

Don Harrison'un mahkemeye verdiği ifade ile Spotify'ın Google'a karşı neden sessiz kaldığı da anlaşılmış oldu. Demek ki Spotify, Apple ile de benzer bir anlaşma yapabilseydi Epic Games ile Apple'ın davasında böyle bir tutum içinde olmayacaktı...