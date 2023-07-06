Spotify, App Store ile olan son bağını da kopardı. Platform, artık hiçbir şekilde App Store üzerinden ödeme almayacağını açıkladı.

Apple, App Store üzerinden yapılan her satın alımda %30 komisyon alıyor. Bu yüksek komisyon oranı, 2020 yılında Epic Games’in Apple ile olan tartışmasıyla tüm dünyada gündem olmuştu. Bu tartışma sürmeye devam etse de bazı platformlar, komisyondan kaçmanının yolunu yıllar önce bulmuştu.

Bunlardan birisi olan Spotify, 2016 yılından bu yana Apple kullanıcılarının App Store üzerinden abone olmalarına izin vermiyordu. Platform, kısmi Apple bağından kurtulmak için bir adım daha attı.

Artık yıllar önce Spotify’a abone olsanız bile App Store’dan ücret ödeyemeyeceksiniz:

Spotify, halihazırda yeni Premium abonesi olacaklara App Store üzerinden ödeme yapma seçeneği sunmuyor. Ancak platforma 2014 - 2016 yılları arasında kayıt olduysanız ve hâlâ ödemenizi App Store aracılığıyla yapıyorsanız, bu durum değişiyor.

Platform, abonelerine gönderdiği e-postada kullanıcılarına artık App Store üzerinden ödeme almaya devam etmeyecekleri bilgisini verdi. E-postada şu ifadeler yer aldı:

“Spotify Premium'a katıldığınızda abone olmak için Apple'ın faturalandırma hizmetini kullandığınız için sizinle iletişim kuruyoruz. Maalesef, artık bu faturalandırma yöntemini bir ödeme şekli olarak kabul etmiyoruz.”

Peki aboneler nereden ödeme yapacak?

Spotify aboneliğini devam ettirmek isteyen Apple kullanıcıları, ne yazık ki biraz uğraştıran bir çözüme yönelmek zorunda. Spotify Premium abonesi olanlar, önce aboneliklerinin sona ermesini bekleyecek. Hesapları ücretsiz kullanıcı statüsüne düştüğünde ise aboneliklerini Spotify’ın internet sitesi üzerinden aktif edecek.

Spotify ve Epic Games arasındaki fark ne, Apple neden Spotify ile davalık olmadı diye merak edenler için:

Epic Games ve Spotify’ın farkı çok basit, ancak hak vereceğiniz şekilde biraz da anlamsız. Epic Games ve Apple’ın kavgası, Fortnite’ta, oyunun kendi içinde farklı bir ödeme yönteminin sunulması nedeniyle başlamıştı. Apple, kendi mağazasından indirilen bir uygulamanın içinde farklı bir ödeme yöntemi sunulması nedeniyle uygulamayı App Store’dan kaldırmıştı.

Spotify’ın App Store dışı ödeme yöntemi ise uygulama içinde değil, Spotify’ın kendi internet sitesinde bulunuyor. Yani uygulama içinde herhangi bir ödeme gerçekleşmiyor. Aynı mantık, YouTube Premium ve diğer platformların aboneliklerinde de geçerli.

Öte yandan Spotify'ın, Epic Games - Apple kavgasında Epic Games'ten yana olduğunu hatırlatalım.