Google Stadia, 5 Farklı Ünlü Oyun Stüdyosuyla Ortaklık Yaptı

Stadia platformuna özel oyunlar getirmek isteyen Google, bugün düzenlenen Stadia Connect etkinliğinde yeni ortaklıklarını açıkladı. Şirket, 5 farklı geliştirici şirketle ortaklık imzaladıklarını duyurdu.

Geçtiğimiz yıl düzenlenen Game Developers Conference’ta Google Stadia’ya aynı anda duyurulan Stadia Games and Entertainment, Google’ın birinci parti oyun geliştirmesinden sorumlu bir departmanı olarak görev yapıyor. Şirketin bu bölümü aynı zamanda ikinci parti oyunların da yayınlanmasını sağlıyor.

Ancak geçtiğimiz yıl boyunca Stadia Games and Entertainment tarafından pek fazla bir şey duymadık. Bu bölümden gelen sesler yalnızca stüdyoların açıldığı ve bu stüdyolara yapılacak iş alımları yönündeydi. İşte sonunda Google’ın bu departmanı ses çıkarmaya başladı.

Beş farklı stüdyoyla ortaklık yapıldı:

Bugün ikincisi düzenlenen Stadia Connect etkinliğinde Google’ın bulut tabanlı oyun sistemi Stadia’ya gelecek yeni oyunlar gösterildi. Dijital ortamda düzenlenen etkinlik sırasında Google, Stadia Games and Entertainment ve bazı stüdyolar ile yapılan ortaklıkları açıkladı.

Google’ın yaptığı duyuruya göre Stadia Games and Entertainment, beş farklı stüdyoyla ortaklık yaptı. Bu stüdyolar, Harmonix, Uppercut Games, Supermassive Games, Robot Entertainment ve Splash Damage oldu. Şirket ve stüdyolar arasında yapılan ortaklıkların ilk meyveleri de önümüzdeki haftalarda gelmeye başlayacak.

Yapılan ortaklıkların hissedileceği ilk oyun, Orcs Must Die! serisinin üçüncü oyunu Orcs Must Die! 3 olacak. Robot Entertainment’la yapılan ortaklık sonucunda oyun, bugün Google Stadia’nın kütüphanesine eklendi. Bununla birlikte sonbaharda Stadia’ya özel oyunlar da görmeye başlayacağız.

Stadia’ya özel oyunlardan birisi, ortaklıklarda yer alan Splash Damage tarafından geliştirilen Outcasters olacak. Splash Damage ve Robot Entertainment dışında diğer üç stüdyodan gelecek meyvelerse şu an için belli değil. Ancak bu stüdyoların da Stadia’ya özel oyunlar getireceği kesin diyebiliriz.