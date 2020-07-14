Dünya çapında internet hizmeti sunmak isteyen Facebook, fiber kablo döşeme işleminin maliyetini ciddi oranda azaltan yeni bir robot tanıttı. Şirketin yeni robotu, fiber kablolar için ayrı bir hat çekmek yerine kabloyu elektrik hatlarının üstüne ekliyor.

Günümüzün en büyük sosyal medya şirketi olan Facebook, sosyal medya dışında hayatımıza etki eden birçok teknolojinin de geliştiricisi ve yeni teknolojiler geliştirmeye devam ediyor. Şirket, son olarak Facebook Connectivity adı altında yeni geliştirdiği aracı tanıttı.

Dünya çapına internet erişimi getirmek ve fiber bağlantının fiyatını düşürmek isteyen Facebook Connectivity, bu kez internet erişimi sağlamak için en temel şey olan kablolar üzerine yoğunlaştı. Şirket, kabloların döşenmesini çok daha verimli, ucuz ve güvenli bir şekilde yapabilecek yeni bir robot geliştirdi.

Facebook'un yeni robotu ve kablosu:

Facebook’un yeni robotu, kablo döşemesi işleminin de maliyetini düşürecek yeni robotuyla mevcut olan elektrik hatlarına ince ve dayanıklı bir fiber kablosu döşenebiliyor. Bu sayede fiber bağlantıyı sağlamak için ayriyeten yeni bir kablo hattı çekmek ve bunun getireceği masrafı yüklenmek de ortadan kalkıyor.

Facebook tarafından geliştirilen fiber internet kablosu, ince yapısına rağmen hasara karşı oldukça dayanıklı durumda. Şirketin geliştirdiği robotsa bu fiber kablonun orta voltaj dağıtım hatları üzerine yerleştirilmesini sağlayacak. İki teknolojinin birleşimiyle fiber bağlantının sunduğu maliyet de bir hayli azalacak.

Robot, bünyesinde bulunan fiber kabloyu dağıtım hattındaki elektrik kablolarının etrafına sararak kablolar üstünde yoluna devam ediyor. Kablo üstünde herhangi bir engelle karşılaştığı zamansa kendisini yükselterek engeli aşıyor ve fiber kabloyu sararak ilerlemeye devam ediyor.

Tabii Facebook yeni teknolojilerini kullanarak dünya çapına internet dağıtmaya başlamayacak. Bunun yerine şirket, geliştirdiği robotun ve kablonun lisansını alarak bu teknolojileri diğer şirketlerin kullanımına sunacak. Facebook’un teknolojisini kullanacak olan ilk şirket NetEquity Networks olacak.