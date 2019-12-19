Facebook, oyun piyasasında sürdürdüğü yatırımları PlayGiga ile devam ettirdi. Şirket, bulut tabanlı oyun hizmeti veren PlayGiga'yı bünyesine kattı.

Günümüzde birçok dev teknoloji şirketinin bulut oyun platformlarına yatırım yapmakta olduğunu görüyoruz. İşte bu teknoloji devlerinin arasına Facebook da katıldı. Şirket, dün yaptığı açıklamada İspanya merkezli bulut oyun şirketi PlayGiga’yı satın aldığını duyurdu.

Aslında Facebook’un bir girişim şirketini satın alacağı daha önce de söylenmişti. İspanyol iş gazetesi Cinco Dias, Facebook’un 78 milyon dolara Avrupa merkezli şirketi satın aldığından bahsetmişti. İşte bu haberin doğruluğu, bugün Facebook’un açıklamasıyla birlikte kanıtlandı.

Facebook Gaming ekibinden bir yetkili, CNBC’ye yaptığı açıklamada "PlayGiga’yı Facebook Gaming ekibine katmaktan mutluluk duyuyoruz" ifadesini kullandı. Yetkili kişi, şirketin bulut oyun platformu üzerinde çalıştığını, şimdiyse yeni bir görevleri olduğunu da ekledi.

Facebook yetkilisinin bahsettiği yeni görevin ne olduğu net bir şekilde açıklanmadı. Fakat şirketin yaptığı son hamleye bakılırsa Facebook, özellikle Google Stadia gibi bulut oyun platformlarına büyük bir rakip olma yolunda ilerleyecek. Google Stadia, geçtiğimiz ay yaptığı çıkışından beri önemli başarı elde edemedi.

Öte yandan Facebook, bünyesine kattığı yeni alt kuruluşla birlikte neler yapmayı amaçladığını da henüz açıklamadı. Facebook’un daha önce oyun piyasasına yaptığı etki, diğer şirketlerden çok daha farklıydı. Facebook, daha çok kendi sitesinde oynanabilir olan bedava oyunlara yöneliyordu.

PlayGiga şirketi kimdir:

2013 yılında kurulan PlayGiga, Arjantin, Şili, İtalya ve İspanya’da bulut oyun hizmetini sundu. Şirket, Disney, Capcom, Sega ve Warner Bros. gibi birçok ünlü yapımcının 300’den fazla oyununu platformunda barındırıyor. Facebook’un satın alımından önce şirketin hedefi, bulut oyun hizmetini Orta Doğu bölgesine de getirmekti.

Son yıllarda Facebook’un oyun piyasasına dahil olmak için yaptığı yatırımlara şahitlik ettik. Şirket, 2014 yılında sanal gerçeklik gözlüğü üreticisi Oculus’u 2 milyar dolara satın almıştı. Geçtiğimiz sene de Facebook Gaming adında canlı yayın platformunu çıkarmıştı.