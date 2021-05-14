Google, Stadia'nın İyi Durumda Olduğunu Düşünüyor

Google Stadia pazarlama birimi sorumlusu Nate Ahearn, verdiği bir röportajda bulut oyun hizmetleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Platforma 100'den fazla yeni oyun geleceğini vurgulayan Ahearn, Stadia Makers oluşumu ile de tüm platformlardaki oyunların Stadia'ya gelmesini amaçladıklarını söyledi.

Google, bundan birkaç yıl önce "Stadia" olarak isimlendirdiği bulut oyun platformunu duyurmuştu. Video oyun dünyası için devrim niteliğinde olan hizmet, oyunseverlere bulut sistemleri üzerinden oynama imkanı sunuyor, böylelikle oyun konsolu ya da güçlü bilgisayar gibi ekipmanlara gerek kalmıyordu. Hatta şirket, bu hizmeti daha da etkileyici kılabilmek için AAA oyunlar geliştirmeyi bile planlamıştı.

Ancak hedeflenenlerle gerçekleşen olaylar birbirini tutmadı. Şirket, Stadia'yı kullanıma sunduktan sonra iki yıl bile geçmeden, Stadia için oyun geliştirecek "Stadia Games & Entertainment"i kapatma kararı aldı. Ayrıca Stadia'nın üst düzey yönetiminde bulunan Jade Raymond ve John Justice gibi isimlerin kaybedilmesi de Google için belli edilmese de büyük yaralar açtı. Konuyla ilgili bir röportaj veren pazarlama birim sorumlusu Nate Ahearn ise hizmetin canlı ve iyi durumda olduğunu söylüyor. Görünen o ki Google, yaşadığı büyük sorunları halı altına süpürmeye çalışıyor.

"Sözlerimizi eyleme geçirmeye sürdürüyoruz"

2021 yılında 100'den fazla yeni oyunun Google Stadia'ya ekleneceğini söyleyen Ahearn, Stadia'nın tüm oyuncular için mükemmel olması için çalıştıklarını ifade ediyor. Bu bağlamda EA, Capcom, Ubisoft ve Square Enix gibi sektörün dev isimleriyle iş birliği içinde olduklarının altını çizen Stadia yöneticisi, oyunculara verdikleri sözleri eyleme dönüştürmeyi sürdürdüklerini vurguluyor.

Stadia'yı büyütme noktasında "Stadia Makers" isimli bir oluşum kurduklarından bahseden Ahearn, buraya aldıkları geliştiricilerin tüm platformlarla iç içe olduğunu, stüdyoların işlerini kolaylaştırarak Stadia'da daha fazla oyun barındırmasını sağlamaya yardımcı olduklarını belirtiyor. Görünen o ki Google, büyük umutlarla dolu olduğu 2021 yılını mümkün olan en iyi şekilde değerlendirmek ve Stadia'nın çok daha fazla oyunla, çok daha fazla oyuncuya ulaşmasını amaçlıyor.