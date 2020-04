Gmail Hesabı Olanlar, Google Stadia'ya Ücretsiz Erişebilecek

Google tarafından işletilen bir bulut oyun hizmeti olan Google Stadia, koronavirüs salgını döneminde evlerine kapananlar için bir sürpriz yaptı. Oyun platformu, Gmail adresine sahip olan herkese ücretsiz erişim imkânı sundu.

Yapılan açıklamada Google’ın video oyun platformu Stadia’nın, Gmail adresine sahip olan herkes için ücretsiz hâle getirildiği duyuruldu. Google, ayrıca değişiklik kapsamında yeni kullanıcılara Stadia Pro'ya da ücretsiz erişim imkânı getirdi. Bu kapsamda 9 oyuna ücretsiz erişim sağlanabilecek. Tabii Stadia'nın henüz ülkemizde kullanılamıyor olmasından dolayı bu fırsattan Türkiye'de yaşayan takipçilerimiz yararlanamayacak.

Mevcut Stadia Pro kullanıcılarının durumu da soru işaretiydi. Google, Stadia Pro abonelerinden önümüzdeki iki ay için ücret alınmayacağını bildirdi. Bilindiği üzere Stadia'ya erişim için 129 dolar tutarındaki Google Stadia Premiere Edition’ın satın alınması da gerekiyor.

Google Stadia'dan iki ay ücretsiz abonelik:

8 Nisan itibarıyla Stadia'nın temel düzeydeki sürümüne (maksimum 1080p çözünürlükte oyun) erişim, Stadia internet sitesine kaydolmak koşuluyla ücretsiz hâle geldi. Kullanıcıların bir oyuna sahip olmaları için hâlâ onu satın almaları gerekiyor. Bu oyunlar bir bilgisayar, Chrome OS tablet, Google Pixel telefon ve diğer desteklenen Android cihazlarda oynanabiliyor.

69 dolar karşılığında ayrı olarak satın alınabilen Stadia'nın kontrol cihazı, oyun için gerekli değil. Öyle ki kullanıcılar ayrıca desteklenen bir USB denetleyicisi veya fare ve klavyeyle de oyun oynayabilir. Stadia’nın ücretsiz erişim kapsamında sunacağı oyunlar; Destiny 2: The Collection, GRID, Gylt, SteamWorld Dig 2, SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech, Serious Sam Collection, Spitlings, Stacks on Stacks (on Stacks) ve Thumper olarak açıklandı.

İki aylık ücretsiz deneme süresinden sonra Stadia Pro'nun aylık ücreti 9,99 dolar olacak. Aboneler, istedikleri takdirde aboneliklerini çevrimiçi olarak iptal edebilme hakkına da sahip. Öte yandan Stadia, karantina nedeniyle artan internet kullanımına karşı da önlem aldı.

Stadia Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Phil Harrison'a göre Google; Netflix, Disney ve Sony Interactive Entertainment'ın çabalarına benzer şekilde bant genişliğini yönetmek için Stadia Pro’nun varsayılan çözünürlüğünde değişiklik yapılacak. Hatırlanacağı üzere söz konusu film platformları, internet trafiğini hafifletmek için veri akışını sınırlandırarak görüntü kalitesini düşürme kararı almıştı.