Google Stadia; Samsung, Asus ve Razer Telefonlara Geliyor

İlk zamanlarında yalnızca Pixel model telefonlar için kullanılabilen Google Stadia; Samsung, Asus ve Razer'ın bazı modellerine de geliyor. Stadia desteği alan cihazlar arasında Galaxy S20 de bulunuyor.

Google'ın bulut tabanlı oyun servisi olan Stadia, artık sadece Pixel telefonlar için değil; Samsung'un 13 modelinde, Asus ve Razer'ın birkaç oyun telefonunda da kullanılabilecek. Elbette bundan yararlanmanız için Stadia'nın kontrol cihazını kablosu ile telefonunuza bağlamanız gerekecek.

Google'ın ilk zamanlarda yalnızca kendi telefonları olan Pixel cihazları için destek vermesi, birçok kullanıcıdan tepki toplamıştı. Şimdiyse Google'ın hamlesi, bahsi geçen markaların telefon sahiplerinin yüzünü güldürebilir.

İşte Google Stadia desteği gelen akıllı telefonlar:

Samsung Galaxy S8, S8 Plus, S8 Active, Note8, S9, S9 Plus, Note9, S10, S10 Plus, Note10, S20, S20 Plus ve S20 Ultra

Asus ROG Phone ve Asus ROG Phone 2

Razer Phone ve Razer Phone 2

Bu telefonlarda Google Stadia uygulaması artık çalışacak. Aslında daha önceki birçok kişi, Stadia'ya Chrome masaüstü modunu kullanarak ulaşabiliyordu fakat bu pek verimli bir yöntem değildi.

Stadia, şu anda bünyesinde Red Dead Redemption 2, NBA 2K20, Football Manager 2020 gibi 42 tane oyun barındırmakta. Ocak ayında açıklanan bilgilere oyun sayısının yakın zamanda 120'ye ulaşması bekleniyor. Ayrıca yeni özelliklerin ekleneceği de gelen bilgiler arasında. 4K desteği, Google Asistan iyileştirmeleri ve kablosuz Stadia kontrol cihazı gelmesi beklenen yenilikler arasında.

Henüz ülkemizde satışa sunulmayan Stadia'nın yurt dışı satış fiyatı 129 dolarken (782 TL) Türkiye için bir fiyat açıklanmış değil. Stadia; Stadia Pro ve Stadia Base olarak 2'ye ayrılıyor. Stadia Base ücretsizken Stadia Pro, ayda 10 dolar (60 TL) ödeyerek kullanılabiliyor. Platformda Pro'ya özel indirimler yapılmakta ve daha iyi görüntü kalitesi sunulmakta.