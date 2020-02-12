Google, Star Trek Hayranlarını Irkçı Siteye Yönlendiriyormuş

İnternet devi Google’ın kült bilim kurgu filmi Star Trek’in hayranlarına ‘Daily Stormer’ isimli ABD merkezli bir neo-Nazi haber sitesini önerdiği ortaya çıktı. 2017’de Google ve GoDaddy tarafından alan adı iptal edilen site, bir Rus alan adı alarak yeniden çevrimiçi olmuştu.

Kullanıcılara arama alışkanlıklarına göre makaleler ve internet siteleri öneren bir Google aracı, geçtiğimiz ocak ayında CBS kanalında yayınlanmaya başlanan Star Trek: Picard dizisi ile ilgili arama yapan kişilere çeşitli makale önerilerinde bulundu. Fakat Google’ın önerdiği makalelerden birinin, kullanıcıları beyazların üstünlüğünü savunan bir neo-Nazi haber sitesine yönlendirdiği ortaya çıktı.

Twitter’da patlak veren skandalın ardından Google’ın arama algoritmasında çalışan Danny Sullivan’dan bir açıklama geldi. Google’ın keşfet bölümünde yer alan her içeriğin Google News ile aynı kurallara uymasına özen gösterildiğini söyleyen Sullivan, söz konusu problem için özür diledi. Google’ın bağlantı verdiği Daily Stormer adlı internet sitesi, Amerika’daki çok sayıda beyaz üstünlükçü neo-Nazi’nin ziyaret ettiği bir platform konumunda.

2017 yılında Google ve GoDaddy, geçtiğimiz yıl yıl ABD’nin Charlottesville kentinde bir aracın ırkçılık karşıtı göstericilerin arasına dalmasını öven sitenin alan adını iptal etmişti. Fakat Daily Stormer, Rus alan adı ‘dailystormer.ru’ ile kısa sürede yeniden çevrimiçi olmuş ve kullanıcıların Tor ağı üzerinden siteye erişebilmelerini sağlamıştı.