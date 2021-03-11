Google'ın Tam Kapsamlı Özelliği, Arama Sonuçlarına Geliyor

Google'ın yerel ya da küresel ölçekte ses getiren olayların farklı perspektiften nasıl ele alındığını görmenizi sağlayan Tam Kapsamlı özelliği, arama sonuçlarına geliyor. Ancak özellik, Türkiye'de önümüzdeki aylarda kullanıma sunulacak.

Google, halihazırda dünyanın en popüler web arama motoruna sahip olsa da kullanıcılara daha iyi bir hizmet verebilmek için arama sonuçlarına yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Kısa süre önce arama sonuçlarını bir kez daha güncelleyen Google, Türkçeye “Tam Kapsamlı” olarak çevirebileceğimiz yeni bir sonuç sayfası oluşturmuş durumda.

Aslına bakacak olursak Google, “Tam Kapsamlı” özelliğini ilk kez 2018 yılında, Haberler uygulaması için yayınlamıştı. Söz konusu özellik; bir olayla ilgili en önemli haberleri, yerel manşetleri, ayrıntılı makaleleri, açıklamaları, röportajları ve daha fazlasını tek bir sayfada görüntüleyebilmenizi sağlıyordu. Bu sayede kullanıcılar, tek bir olayı farklı perspektiflerden görerek en doğru şekilde yorumlayabiliyorlardı.

Google'ın Tam Kapsamlı özelliği, Türkiye'de önümüzdeki aylarda kullanıma sunulacak

Google, bir olayla ilgili en çok okunan ve olayı farklı perspektiflerden aktaran haberleri ve daha fazlasını bir araya getirdiği Tam Kapsamlı özelliğini Google arama sonuçları sayfasına taşıyor. Böylece COVID-19 gibi hakkında çok fazla “yazıp çizilen” olaylarda maksimum sayıda doğru ve yerel bilgiye kolaylıkla ulaşabileceksiniz.

Google, Tam Kapsamlı özelliğinin Şampiyonlar Ligi Finali gibi özel etkinlikler ve COVID-19 gibi geniş kitleleri etkileyen uzun süreli olaylarda kullanılacağını söylüyor. Google, özelliği bugünden itibaren yalnızca ABD’de ve İngilizce olarak kullanıma sundu. Önümüzdeki aylarda farklı dil seçeneklerinde ve farklı ülkelerde de kullanıma sunulacağı ifade edildi.