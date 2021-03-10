Google'da En çok Aranan Sanatçıların Kimler Olduğu Açıklandı

Google'ın 2020 yılındaki arama istatistiklerinden faydalanan bir grup araştırmacı, ülkeler bazında en çok aranan sanatçıların kimler olduğunu araştırdı. Yapılan araştırmaya göre Google kullanıcıları, geçtiğimiz yıl en çok Leonardo da Vinci'yi aradılar.

İngiltere merkezli Ken Bromley Sanat Galerisi, dünya genelindeki her ülkeyi kapsayan derin bir araştırma gerçekleştirdiler. Bu araştırma için Google'ın verilerini kullanan ekip, böylelikle bugüne kadar pek de yapılmamış olan bir çalışmayı hayata geçirmiş oldular. Peki Türkiye ve diğer ülkelerde, Google'da en çok aranan sanatçılar kimler?

2020 yılında Google'da gerçekleştirilen arama sonuçlarından elde edilen verilere göre dünya genelinde en çok aranan sanatçı, Leonardo da Vinci oldu. 82 ülkede yapılan aramalarda bir numaraya yerleşen İtalyan sanatçı, diğer ülkelerde de çok aranan sanatçılar arasındaydı.

Dünya genelinde en çok aranan sanatçılar şu şekilde

Leonardo da Vinci Frida Kahlo Van Gogh Artemisia Gentileschi Pablo Picasso Banksy Diego Velazquez Joan Miro David Hockney William Blake

Türkiye'deki kullanıcıların Google'da en çok aradıkları sanatçı ise Frida Kahlo oldu

Yapılan araştırmaya göre Türkiye'deki Google aramalarında en çok yer alan sanatçı, dramatik bir yaşamı olan Meksikalı ressam Frida Kahlo'ydu. Dünya genelinde en çok aranan ikinci sanatçı olan Kahlo, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, ABD, Meksika, Brezilya, İspanya, Bolivya, Peru, Paraguay, Finlandiya ve İsveç gibi ülkelerde de en çok aranan sanatçı olarak kayıtlara geçti.

Not: Frida Kahlo için oluşturulmuş olan ve "Casa Azul" olarak da bilinen müzeyi dijital ortamda gezmek isterseniz burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz. Ünlü ressamın geçtiğimiz yıl ortaya çıkan ilk ses kayıtlarına ulaşmak isterseniz de buradaki haberimize göz atabilirsiniz.

Avrupa'nın en çok aradığı sanatçı: Leonardo da Vinci

Avrupa geneline baktığımızda, Google'da en çok aranan sanatçının Leonardo da Vinci olduğunu görüyoruz. Listenin ikinci sırasında ise anonim duvar ressamı Banksy yer alıyordu. Frida Kahlo, İtalyan Barok ressamı Artemisia Gentileschi, ressam Van Gogh, ressam Pablo Picasso, Keith Haring ve Niko Pirosmani isimli ressamlar da Avrupa'nın en çok aranan sanatçılarından oldu.

Araştırmadaki tüm istatistiklere ulaşmak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.