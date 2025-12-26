Google'dan tatlı mı tatlı Gemini reklamı

Google’ın son Gemini reklamı duygusal tonu ile dikkat çekti. Ancak video ve deneyimler, reklamda anlatılanlarla gerçek kullanım arasında fark olduğunu gösteriyor.

Google’ın yayınladığı son Gemini reklamı, yapay zekâyı aile içinde, duygusal bir problemi çözen destekleyici bir araç gibi sunuyor. Reklamın tonu samimi ve sıcak olsa da, bu yaklaşım izleyicide Gemini’nin her durumda hızlı ve hatasız çalışacağı beklentisini oluşturuyor.

Google’ın bu reklam dili yeni değil. Daha önce de yapay zekâ ürünleri, teknik sınırları arka planda bırakacak şekilde pazarlanmıştı. Bu durum kısa vadede ilgiyi artırsa da uzun vadede hayal kırıklığı riskini beraberinde getiriyor.

Gemini reklamı, yapay zekânın artık sadece bir araç değil, duygusal bağ kuran bir “yardımcı” olarak sunulduğunu gösteriyor. Ancak beklenti ile gerçek arasındaki fark kapanmazsa, bu tarz reklamlar kullanıcı güvenini zedeleyebilir.