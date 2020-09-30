Google, 'Telefon' uygulamasında üç yeni özellik test etmeye başladı. Keşfedilen bu özellikler, kullanıcı deneyimini dikkate değer biçimde iyileştirebilir. Google Telefon'un yeni özelliklerinin ne zaman kullanılabilir olacağı ise şu an için netleşmiş değil.

ABD merkezli teknoloji devi Google, Pixel modellerinde dahili olarak bulunan, diğer Android telefonlara ise Play Store üzerinden indirilebilen Google Telefon uygulaması için yeni özellikler test etmeye başladı.

Neowin'de yer alan habere göre Google Telefon, kısa bir süre sonra arayanın kimliğini ya da numarasını sesli olarak kullanıcıya bildirebilecek. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, telefonlarına daha bakmadan kendilerini arayan kişinin kim olduğundan haberdar olabilecekler.

Bununla birlikte Google Telefon, kullanıcının isteğine göre eski arama filtreleme kayıtlarını 30 günlük periyotlarda otomatik olarak silebilecek. Ancak bu özellik şu an için sadece ABD ve Kanada'daki Google Telefon kullanıcıları tarafından deneyimlenebilecek. Özelliğin ilerleyen dönemlerde tüm ülkelerde kullanıma sunulması bekleniyor.

Google Telefon uygulamasına gelecek olan yeni bir özellik daha var. Kullanıcılar, bu özellik sayesinde sesli mesajlarına çok daha kolay bir şekilde erişme imkanı yakalayacaklar. Şu an için test aşamasında olan bu üç özelliğin, kullanıcıların hizmetine ne zaman sunulacağı henüz bilinmiyor. Ancak Neowin'e göre Google Telefon'un yeni özellikleri, birkaç hafta içerisinde kullanıcılarla buluşacak.