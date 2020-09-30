Android 11 İçin Google Haritalar'a Karanlık Mod Yayınlandı

Google, Haritalar uygulaması için karanlık mod yayınladı. Şu an için oldukça sınırlı bir kullanıcı kitlesine sunulan karanlık mod, sistem temasına otomatik ya da manuel olarak seçilebiliyor. Karanlık modun tüm kullanıcılara ne zaman ulaşacağı ise bilinmiyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google, en popüler hizmetlerinden olan Haritalar için yeni bir özellik yayınladı. Bazı kullanıcılardan gelen bildirimlere göre Google, kısıtlı bir kullanıcı kitlesi için de olsa Haritalar uygulamasına karanlık mod yayınlamış durumda. Android 11 için yayınlanan "10.51.1" kodlu Haritalar sürümünde ortaya çıkan özelliğin kısa sürede tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.

Haritalar'ın karanlık modu, manuel olarak ya da sistem temasına göre otomatik olarak ayarlanabiliyor. Bu sayede kullanıcılar, karanlık modu kendi tercihlerine göre kullanabiliyorlar. Bununla birlikte kullanıcılar, halihazırda konumlarına göre de karanlık modu kullanabiliyorlar. Örneğin eğer bir kullanıcı, hareket halindeyken tünele girdiğinde karanlık mod otomatik olarak aktif olabiliyor.

Google Haritalar'ın karanlık mod özelliğinin ekran görüntüsü

Google’ın özelliği tüm kullanıcılara ne zaman yayınlayacağı şu an için bilinmiyor. Ancak Haritalar uygulamasına karanlık modun geleceği artık sugötürmez bir gerçek. Muhtemelen Android 11'e geçiş yapan tüm cihazlar, Google Haritalar'ın yeni özelliğini tam anlamıyla kullanmaya başlayabilecekler. Ayrıca Android 11’in ardından Android 10 sürümünü kullanan cihazların da Haritalar 10.51.1 güncellemesini alması ve karanlık mod desteğine kavuşması muhtemel.