Bazı YouTube kullanıcıları, videolar arasında ilginç bir reklama denk geliyorlar. Google'a ait bu reklam, ilk etapta Google Telefon uygulamasına yönelikmiş gibi görünüyor. Ancak "Google Call" ismi ve simge değişikliği, Google'ın bu hizmet için radikal kararlar alma yolunda olduğunu gösteriyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google bir süredir, mevcut hizmetlerinde revizyon yapmaya çalışıyor. Bu bağlamda uygulama simgelerinde değişiklik yapan şirket, Fotoğraflar gibi çok kullanılan hizmetlerinde de radikal kararlar alıyor. Yaşanan son gelişmeler ise Google'ın, "Telefon" uygulaması için de bir şeyler planladığını gösteriyor. Ancak Google, şu an için bununla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

Google Telefon uygulaması, bir süre öncesine kadar sadece Pixel telefonlara özeldi. Ancak Google, aldığı radikal bir kararla bu uygulamayı, pek çok telefonla uyumlu hale getirmişti. YouTube'da görülen ve bazı kullanıcılar tarafından da doğrulanan bir reklamsa Google'ın, Telefon uygulamasını yeniden markalandıracağını gösteriyor. YouTube reklamına göre Google Telefonlar'ın yeni ismi "Call" (Arama ya da Çağrı) olarak isimlendirilip, yepyeni bir simgeyle kullanıcıların karşısına çıkacak.

Kullanıcılar tarafından fark edilen reklam, işte böyle görünüyor

Google, bir süre önce hizmetlerinin simgesini değiştirdi. Pek çok kullanıcı tarafından eleştirilen bu değişim, kendini Google Call'da da gösterecek gibi duruyor. Çünkü Gmail, Takvim ve Drive gibi pek çok hizmette görülen yeni simge yapısı, Google Call'da da karşımıza çıkıyor.

Google Call reklamını gören kullanıcılar, "Install" butonuna tıklayarak neyle karşılaşacaklarını görmek istemişler. Ancak karşılarına, Google Telefon uygulamasının uygulama sayfası çıkmış. Anlaşılan o ki Google, söz konusu YouTube reklamını yayınlamakta biraz aceleci davranmış. Google tarafından yapılacak olan açıklamalarla Google Telefon uygulamasına gelecek olan tüm yenilikler öğrenilmiş olacak.