Google, internete ihtiyaç duyan WhatsApp, Telegram gibi servisler ile operatör sinyalleri üzerinden iletişimi mümkün kılan SMS servisinin bir hibrit modeli olan RCS tabanlı mesajlaşma özelliğini tüm dünyada kullanıma sundu. Ancak şu an için uygulamayı sadece beta programına katılanlar kullanabiliyor.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Google, Mesajlar uygulaması için Zengin İletişim Servisleri (RCS) mesajlaşma özelliğini resmen yayınladı. Şu an için yalnızca beta katılımcılarının erişimine açık olan özellik, birkaç istisna dışında tüm ülkelerdeki Android kullanıcıları tarafından deneyimlenebiliyor.

Aslına bakacak olursak Google’ın RCS mesajlaşma özelliği üzerindeki çalışmaları iki yıl öncesine uzanıyor. RCS tabanlı mesajlaşma girişimi ile Google, kullanıcılara veri tabanlı bir çözüm ile SMS benzeri bir mesajlaşma çözümü sunmayı hedefliyor. Google’ın Evrensel Profil tabanlı mesajlaşma çözümü, bir anlamda ölmekte olan SMS teknolojisini daha zengin iletişim araçlarıyla yeniden diriltme potansiyeline sahip de diyebiliriz. Yukarıdaki haritada da görebileceğiniz üzere Google’ın RCS mesajlaşma özelliği, Türkiye dahil dünyanın neredeyse tamamında kullanıma sunulmuş durumda. Ancak bazı durumlarda operatör kaynaklı olarak RCS mesajlaşma servisinin kullanılamadığı da belirtiliyor.

Google Mesajlar uygulamasında RCS mesajlar özelliği nasıl kullanılır?

#Adım 1: Buraya tıklayarak Play Store’daki Mesajlar uygulamasına gidin.

tıklayarak Play Store’daki Mesajlar uygulamasına gidin. #Adım 2: Sayfanın en altındaki “Beta programına katıl” seçeneğine dokunun.

#Adım 3: Uygulamayı yükleyin, yüklüyse güncelleyin.

Google’ın RCS mesajlaşma özelliğindeki en büyük eksiklik uçtan uca şifreleme olarak gösteriliyordu ki Google, bu ay içinde uçtan uca şifrelemenin de uygulamaya ekleneceğini duyurdu. Özellik yayınlandıktan sonra ne Google ne de mobil operatörünüz aktarılan mesajları okuma imkanına sahip olmayacak.