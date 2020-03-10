Google, makine öğrenme ve kuantum hesaplama girişimlerini TensorFlow Quantum kütüphanesi altında birleştirmeyi başardı. Makine öğrenme çerçevesi, kuantum veri setleri oluşturma yeteneğine sahip.

Google, makine öğrenmesi ile kuantum hesaplama girişimlerini TensorFlow Quantum adlı kütüphane altında birleştirdi. Makine öğrenme çerçevesi, kuantum veri setleri, prototip hibrit kuantum ve klasik makine öğrenme modelleri yaratmayı başarırken kuantum devre simülatörlerini destekleme ve fark gözeten ve üretken modeller geliştirebilme yeteneğine de sahip.

Google AI blogunda yer alan bilgiye göre TensorFlow Quantum, standart Keras fonksiyonlarıyla kuantum modeller yaratmayı ve var olan TensorFlow API'larla uyumlu kuantum devre simülatörleri ve kuantum hesaplama temelleri sağlamayı başarıyor.

Yeni ufuklar açması bekleniyor:

TensorFlow Quantum'un yayınlanmasının; Microsoft'un Azure Quantum'u yayınlamasının ve Honeywell'in en az 64 kuantum hacimli bir kuantum bilgisayarı önümüzdeki üç ay içerisinde hazır edeceğine ilişkin haberlerin gündem olmasından sonra gelmesi dikkat çekiyor.

arXiv'e eklenen makale özetine göre projenin arkasında Google'ın X birimi, Waterloo Üniversitesi'ndeki Kuantum Hesaplama Enstitüsü, NASA Kuantum AI Laboratuvarı, Volkswagen ve Google Research yer alıyor. Makale özetinde TensorFlow Quantum'un kuantum hesaplama ve makine öğrenmesi topluluklarına, doğal ve yapay kuantum sistemlerinin modellerini keşfetmeleri için gerekli araçları sağlamasının umulduğu belirtiliyor. TensorFlow Quantum'un en nihayetinde potansiyel olarak kuantum avantaj yaratabilecek yeni kuantum algoritmalarının keşfedilmesine yardımcı olacağı düşünülüyor.

TensorFlow Quantum, açık kaynaklı kuantum devre kütüphanesi Cirq ile makine öğrenmesi platformu TensorFlow'u birleştiriyor. TensorFlow Quantum'un nitelikleri simüle etme yeteneğinin yaşam bilimleri, şifre çözme, kimyasal veya materyal geliştirme ve optimizasyon gibi alanlarda gelişimlere olanak sağlaması bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde uzay/havacılık, kimya ve perakende gibi pek çok sektörde faaliyet gösteren ABD merkezli Honeywell şirketi, önümüzdeki birkaç ay içinde şimdiye kadarki en güçlü kuantum bilgisayarı piyasaya süreceğini açıklamıştı. Şirket ayrıca kuantum bilgi işlem hizmetleri Microsoft Azure Quantum ile ortaklık kurduğunu da duyurmuştu.

Honeywell, en az 64 kuantum hacmine ulaşmayı başardığını iddia etmişti. IBM’in kuantum bilgisayarlarında yalnızca 32 kuantum hacmini gördüğünü düşündüğümüzde, bu değer çok daha büyük bir anlam kazanıyor. Honeywell'in kuantum bilgisayarı, iyon tuzakları denilen bir teknoloji kullanıyor. Bu sayede elektrik yüklü atomları üst üste binmiş hâlde tutan Honeywell, kuantum hesaplamayı duraklatabileceğini ve sonuçlara bağlı olarak farklı bir şekilde yeniden başlatabileceğini söylüyor.