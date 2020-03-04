Uzay-havacılık, kimya ve perakende gibi pek çok sektörde faaliyet gösteren ABD merkezli Honeywell şirketi, önümüzdeki birkaç ay içinde şimdiye kadarki en güçlü kuantum bilgisayarı piyasaya süreceğini açıkladı. Şirket ayrıca kuantum bilgi işlem hizmetleri Microsoft Azure Quantum ile ortaklık kurduğunu da duyurdu.

Kuantum bilgisayar denilince akla ilk olarak Google, IBM ve Microsoft gibi küresel teknoloji devleri gelir. Şimdi bu firmaların arasında yeni bir ismi daha yazmaya hazırlanıyoruz. Büyük şirketlerden devletlere kadar farklı türde müşterilere, birçok ticari ve tüketici ürünleri, mühendislik hizmetleri ve uzay-havacılık sistemleri sağlayan Amerikalı şirket Honeywell, önümüzdeki birkaç ay içinde şimdiye kadarki en güçlü kuantum bilgisayarı piyasaya süreceğini açıkladı.

Bu hedef doğrultusunda kuantum yazılım ve algoritma girişimleri Cambridge Quantum Computing (CQC) ve Zapata Computing’e stratejik yatırımlar yaptığını ifade eden firma, aynı zamanda kuantum bilgi işlem hizmetleri alanında endüstri lideri Microsoft Azure Quantum ile de ortaklık kurduğunu duyurdu.

Honeywell, en az 64 kuantum hacmine ulaşmayı başardığını iddia ediyor. IBM’in kuantum bilgisayarlarında yalnızca 32 kuantum hacmini gördüğünü düşündüğümüzde, bu değer çok daha büyük bir anlam kazanıyor. Honeywell'in kuantum bilgisayarı, iyon tuzakları denilen bir teknoloji kullanıyor. Bu sayede elektrik yüklü atomları üst üste binmiş halde tutan Honeywell, kuantum hesaplamayı duraklatabileceğini ve sonuçlara bağlı olarak farklı bir şekilde yeniden başlatabileceğini söylüyor.

Geçen yıl Google, 53 kübik kuantum bilgisayarı ile ‘kuantum üstünlüğüne’ ulaştığını açıklamıştı. Bilmeyenler için kuantum üstünlüğü, kuantum bilgisayarlarının sıradan bilgisayarların yapamayacağı sorunları çözme yeteneğidir. Verileri işlemenin tamamen yeni bir yolunu sunan kuantum üstünlüğü, yakın gelecekte yepyeni bir bilgisayar türünün doğmasını dahi sağlayabilir. Honeywell'in birkaç ay sonra gün yüzüne çıkaracağı yeni kuantum bilgisayarının sektörde nasıl bir devrime yol açacağı ise büyük bir merak konusu.