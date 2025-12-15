Tümü Webekno
Google Translate'ten Tercümanları İşsiz Bırakacak Özellik: Tüm Kulaklıklar Gerçek Zamanlı Çeviri Yapabilecek

Google Translate'e gelen yeni özellik, Apple'ın AirPods'unun aksine tüm kulaklıklarda çalışacak gerçek zamanlı seslı çeviri imkânı getiriyor.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Google Translate'e gelen yeni güncellemeyle birlikte gerçek zamanlı konuşma çevirisi artık yalnızca Pixel Buds’a özel olmaktan çıkıyor ve her türlü kulaklıkta kullanılabiliyor. Üstelik 70’ten fazla dil desteğine sahip.

Bugün beta olarak kullanıma sunulan özellik için tek gereken şey, uyumlu bir Android telefon ve Google Translate uygulaması. Apple’ın benzer özelliğinin AirPods gerektirmesinin aksine, Google bu yeniliği çok daha geniş bir kullanıcı kitlesine açıyor.

Gemini sayesinde çeviriler daha tutarlı

2

Güncellemenin bir diğer dikkat çeken yeniliği ise Gemini sayesinde gelen gelişmiş metin çevirileri. Artık deyimler, argo ifadeler ve kelimesi kelimesine çevrildiğinde anlamını kaybeden sözler çok daha doğru şekilde çevriliyor.

Ağustos ayında beta olarak tanıtılan Practice (Alıştırma) özelliği de genişliyor. 20 yeni ülkeye açılan bu özellik, kullanıcıların dil seviyesine göre özel olarak hazırlanmış kelime, dinleme ve anlama egzersizleri sunuyor. Kısacası Google Translate, artık sadece çeviri değil, aynı zamanda kişisel bir dil öğrenme asistanı olma yolunda.

Yeni gerçek zamanlı konuşma çevirisi özelliği bugün itibarıyla ABD, Meksika ve Hindistan’da Android kullanıcıları için yayında. iOS sürümü ise gelecek yıl gelecek. Türkçe desteğinin ne zaman geleceği ise şimdilik belirsiz.

