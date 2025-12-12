WhatsApp, Sesli Mesajları Baştan Aşağı Yenileyen Yeni Özelliğini Duyurdu

WhatsApp, uygulamaya yepyeni özellikler getirdiğini duyurdu. Artık cevapsız aramalardan sonra sesli veya görüntülü mesaj bırakılabilecek.

Dünyanın en büyük online mesajlaşma platformu WhatsApp, sürekli yeni özellikler tanıtarak kullanıcı deneyimini iyileştirmeye çalışıyordu. Şimdi ise Meta bünyesindeki platform, dün paylaştığı bir blog gönderisiyle WhatsApp’a yepyeni özellikler eklendiğini duyurdu. Bu özellikler, aramalardan mesajlara kadar her konuda işinize yarayacak.

WhatsApp’ın duyurduğu özelliklerden en dikkat çekeni şüphesiz sesli mesajlar. Şirket, zamanlar telefon aramalarında çok sık kullanılan ancak bugünlerde pek sık karşılaşmadığımız sesli mesajları yeniden icat ettiğini söylüyor.

Cevapsız aramalarda sesli veya görüntülü not bırakılabilecek

Artık WhatsApp kullanıcıları, bir arama yaptıklarında cevap alamıyorlarsa onlara** sesli veya görüntülü not bırakabileceksiniz**. Böylece aradığınız kişi arama türüne bağlı olarak daha sonra tek bir dokunuşla mesajınızı dinleyebilecek. Geleneksel sesli mesajların biraz daha gelişmiş bir versiyonu olarak nitelendirebiliriz. Video mesajların sadece cevapsız görüntülü görüşmelerde kullanılabileceğini ekleyelim.

Bunlar dışında yeni güncellemeyle başka özellikler de sunuldu. Örneğin artık sesli sohbetlerde ifadelerle tepki verme, grup aramalarında konuşmacının öne çıkarılması, Meta AI ile görsel oluşturmada iyileştirmeler, Meta AI ile görsellerinizi animasyon yapma, masaüstünde yeni medya sekmesi, daha net bağlantı önizlemeleri, Durum kısmında yeni çıkartmalar ve kanallarda yöneticilere soru sorma özelliği de uygulamaya eklendi.