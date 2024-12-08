Google, Google TV kullanıcıları için yepyeni bir program paylaştı. Katılımcılar, platform hakkında şirkete bilgi verecek, yeni özellikleri henüz çıkmadan deneyebilecek.

Google’ın televizyonunuzun işletim sistemi olmaktan başka TV’leri kontrol etmeye ve film satın almaya kadar birçok işlev için kullanılabilen akıllı TV platformu Google TV, pek kişi bilmese de dünya çapında gayet başarılı ve popüler bir platform. Öyle ki tahminlere göre 270 milyon civarı kullanıcısı var. Tabii şirket, her hizmetinde olduğu gibi bunda da sürekli iyileştirmeler yapmaya çalışıyor.

Şimdi ise teknoloji devinin Google TV’de yepyeni bir program başlattığı görüldü. Şirket, uygulamayı kullananlara “Google TV Advisory” ismini verdiği bir programa katılmaları için bildirim gönderdi.

Google TV’yi iyileştirmeye ve özelliklere erken erişmeye olanak tanıyacak

Bu program, diğer uygulamalarda gördüğümüz deneme programlarına benzer bir yapıya sahip olacak. Zaten şirket de açıklamasında “Google TV’yi geliştirmeye yardım etmek isteyenlerin” katılabileceğini ifade etmiş.

Programa katılanlar, Google TV platformu hakkında geri bildirim sağlayabilecekleri anketlere katılacaklar ve şirkete nelerin eksik olduğunu, nelerin geliştirilebileceğini gösterebilecekler. Ancak bununla sınırlı kalmayacak ve henüz detayları bilinmeyen eğlenceli aktivitelere de erişebilecekler. Daha da iyisi ise gelecek özelliklere herkesten önce ulaşma imkânı da yakalayacaklar.

Bu programa katılmak için tahmin edebileceğiniz gibi Google TV destekli cihazlara ihtiyaç var. İsteyenler, buradaki link üzerinden katılım sağlayabiliyor.