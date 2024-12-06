Google Docs, Gemini destekli yeni özelliğini tanıttı. Gemini destekli yeni özelliğiyle içerik oluşturmayı hızlandırıyor, kullanıcıların belgeleri daha verimli hale getirmelerini sağlıyor.

Google Docs, Gemini destekli yeni özelliği "Oluşturmama Yardım Et" ile karşımıza çıkıyor. Yeni özellik sıfır formatlı belgeler oluşturmasını sağlayacak. Özellikle mevcut dosyalarla etkileşimde güçlü bir seçenek sunuyor olacak.

Google Docs, yeni özelliği ile kullanıcıların belgelere daha hızlı ve verimli bir şekilde başlayabilmelerini hedefliyor. "Oluşturmama Yardım Et" özelliği kullanıcıların mevcut Drive dosyalarını ekleyerek içerik oluşturmasını sağlıyor olacak.

Google Docs, özelleştirilmiş içerik oluşturmayı kolaylaştıran yeni özellik sunuyor

İllüstrasyonlar ve kapak resimleri de dahil olmak üzere, kullanıcıların taleplerine göre belge içeriği şekillendirilebiliyor. Kullanıcılar, içerik planları, proje takibi, blog yazıları gibi pek çok farklı belgeyi hızlıca oluşturmak için bu aracı kullanabiliyor.

Google’ın yeni özelliği, iş yaşamından kişisel kullanıma kadar pek çok farklı alanda belge hazırlama sürecini kolaylaştırıyor olacak. Örneğin, kullanıcılar sağlıkla ilgili blog yazıları için içerik planları, iş projeleri için toplantı notları ya da günlük görevler için düzenli belgeler oluşturabilecekler. Aynı zamanda eğlenceli ve hafif tonlu metinler hazırlamak da mümkün hale gelecek.

Kullanıcılar, hedef kitle, amaç gibi detayları belirterek daha spesifik içerikleri oluşturabiliyor olacaklar. Şu an için Workspace Labs kullanıcılarına sunulan bu özellik, Google Docs’taki diğer araçlarla uyumlu bir şekilde çalışıyor.