Google, tüm TV'lere Nano Banana dahil bomba yapay zeka özellikleri getiriyor

Google, CES 2026’da Google TV için yeni yapay zekâ özelliklerini tanıttı. Gemini entegrasyonu sayesinde TV, içerik öneren ve akıllı evle etkileşen bir merkeze dönüşüyor.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Google, CES 2026’da Google TV için önemli yenilikler duyurdu. Platforma entegre edilen Gemini yapay zekâ, kullanıcıların TV ile daha doğal şekilde etkileşime girmesini sağlıyor. İzlenecek içerikler, sorulan sorulara verilen görsel yanıtlar ve detaylı özetlerle daha kişisel hâle geliyor.

Yeni özelliklerle birlikte Google TV, sadece içerik izlenen bir ekran olmaktan çıkıyor. Kullanıcılar “ekran çok karanlık” gibi basit cümlelerle görüntü ve ses ayarlarını otomatik olarak optimize edebiliyor. Fotoğraflar ve videolar da yapay zekâ destekli araçlarla doğrudan TV üzerinden düzenlenebiliyor.

Google TV’nin bir diğer hedefi ise akıllı evin merkezi olmak. Gemini entegrasyonu sayesinde TV; ışıklar, kameralar ve diğer bağlı cihazlarla etkileşime girebilecek. Google, geçmişte arayüz karmaşıklığı eleştirileri alsa da bu güncellemelerle TV deneyimini daha sezgisel ve akıllı hâle getirmeyi amaçlıyor.

