Google'ın üretken yapay zekâsı Gemini, Android için Google uygulamasına eklenecek gibi görünüyor. Böylelikle kullanıcılara, Gemini'a ulaşmak için yeni bir yol daha sunulmuş olacak.

ABD merkezli teknoloji devi Google, üretken yapay zekâsı Gemini ile ilgili yeni bir hazırlık içerisinde gibi görünüyor. Google mobil uygulamasının kodlarını inceleyen AssembleDebug, Gemini'a ilişkin bir seçeneğin Google uygulamasının Ayarlar bölümüne ekleneceğini gözler önüne serdi.

Aslına bakacak olursak Google, Gemini için Android uygulama yayımladı. iOS ekosistemindeki kullanıcılar ise şimdilik, Google uygulaması üzerinden Gemini'a ulaşabiliyorlar. İşte Google'ın üzerinde çalıştığı yeni özellik, Android ekosistemindeki kullanıcılar için Gemini'a ulaşmanın yeni bir yolunu sunacak.

Google'ın yeni özelliği işte böyle görünecek

Google uygulamasına eklenecek Gemini seçeneğine tıklayan kullanıcı, üretken yapay zekâya kolayca ulaşabilecek. Böylelikle Gemini uygulamasının kullanılmasına da gerek kalmamış olacak. Bu durum, daha düşük özelliklere sahip kullanıcılar için bir avantaj sunacak. Gemini için ekstra uygulama yüklemek gerekmeyecek.

Google uygulamasına Gemini seçeneğinin ne zaman geleceği şimdilik bilinmiyor. Google'dan konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak bu özelliğin çok da geciktirilmeyeceğini düşünüyoruz. Google bir an önce Gemini'ın daha fazla kullanıcıya ulaşmasını sağlayacaktır.