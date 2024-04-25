Google, üretken yapay zekâsı Gemini'ın sistem gereksinimlerini düşürdü. Artık oldukça eski Android telefonlar bile Gemini çalıştırabilecek.

ABD merkezli teknoloji devi Google, Android telefonlarda da kullanılan üretken yapay zekâsı Gemini ile ilgili önemli bir adım attı. Şirket, üretken yapay zekânın ihtiyaç duyduğu sistem gereksinimlerini düşürdü. Yani artık daha eski Android telefonlar da Google Gemini çalıştırabilecekler.

Google, daha önce yaptığı açıklamada Android 12 ve üstü işletim sistemine sahip olan Android telefonların, Gemini çalıştırabileceğini söylemişti. İşte şimdi bu durum değişti. Google Play Store ve APKMirror'da güncellenen uygulama, artık daha eski cihazları da destekliyor.

Piyasadaki neredeyse tüm Android telefonlar, Google Gemini çalıştırabilecek

*Google Play Store'dan alınan ekran görüntüsü.

Google'ın yaptığı güncellemeye göre Gemini, artık Android 10 ve üstü işletim sistemini çalıştırabilen tüm akıllı telefonlarda kullanılabilecek. Yani piyasadaki neredeyse her akıllı telefon, Google'ın üretken yapay zekâsını destekleyecek. Merak edenler için Android 10'un 2019 yılında piyasaya sürüldüğünü, buradan 2018 ve hatta 2017 model cihazların da çoğunda bulunduğunu söyleyelim.

Google'ın, üretken yapay zekâsının sistem gereksinimlerini nasıl düşürdüğü bilinmiyor. Şirket, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak bu gelişme, önemli bir çıkarım yapmamızı sağlıyor. Demek ki üretken yapay zekâ için çok çok gelişmiş sistemlere ihtiyaç yok. Bakalım Android 10 cihazların Gemini performansları nasıl olacak...