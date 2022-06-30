Google, popüler alan adı hizmeti Google Domains'in ücretlerine zam yapma kararı aldı. Buna göre yıllık ücret, 75 TL'den 195 TL'ye yükselecek.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Google, farklı hizmetleri ile kullanıcılarına ulaşmaya devam ediyor. Bir alan adı (domain) hizmeti olan Google Domains de bu servislerin başında yer alıyor ve internet kullanıcıları için büyük önem arz ediyor.

Ancak gelen yeni haberler, alanının en önde gelen servislerinden biri olan Google Domains konusunda yakın zamanda önemli bir gelişme yaşanacağını ortaya koydu. Buna göre popüler hizmetin fiyatı önemli ölçüde zamlanacak ve ülkemizdeki kullanıcıları üzecek.

Yıllık ücret 195 TL'ye çıkıyor

Gelen haberlere göre Google, Türkiye’deki alan adı hizmetlerine ciddi oranda zam yapma kararı aldı. Buna göre dev şirket, normalde yıllık 75 TL olan domain ücretine yaklaşık %160’lık bir artış uygulayacak ve bu fiyatı 195 TL’ye yükseltecek. Bu da domain ücretleri konusunda oldukça ucuz olan servisin artık o kadar da uygun olmayacağını ortaya koydu.

Ayrıca, fiyat artışının 29 Temmuz 2022 tarihinde; yani yaklaşık bir ay sonra yapılacağı da gelen açıklamalarda yer aldı. Bunun yanı sıra yapılacak olan zamdan daha az etkilenmek için belirtilen tarihe kadar 75 TL’ye kayıtların uzatılabileceği de gelen haberler arasında yer aldı.