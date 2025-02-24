Google, metinlerden video üreten yapay zekâ modeli Veo 2'nin fiyatını açıkladı. Bu yapay zekâ ile video oluşturmak isteyen kullanıcıların, video uzunluğuna göre ciddi ödemeler yapmaları gerekecek.

ABD merkezli teknoloji devi Google'dan birkaç ay önce duyurduğu metinden video üreten yapay zekâ modeli Veo 2 ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Yapılan açıklama ile Veo 2 ile video üretmenin maliyeti belli oldu.

Veo 2, hâyli gelişmiş özelliklere sahip olan bir yapay zekâ. Bu bağlamda; bu yapay zekâ ile 4K çözünürlükte videolar üretmek ve bu videolara sinematik efektler eklemek mümkün. İşte Google tarafından yapılan açıklama, bu yüksek seviye yapay zekâya erişmek isteyenlerin kaç para harcamaları gerekeceğini gözler önüne seriyor.

Google Veo 2'de video üretmenin saniyesi 50 cent!

Google'ın resmî açıklamasına göre Veo 2 ile video üretmek isteyenlerin, saniye başına 0,5 dolar ödeme yapmaları yapmaları gerekecek. Yani 60 saniyelik bir videonun maliyeti 30 dolar olacak. Kıyaslama olması açısından şöyle bir şey söyleyebiliriz; 3 saat 2 dakika uzunluğunda olan Avengers: Endgame filmi için 356 milyon dolar harcanmıştı. Yani bu filmin saniyesi 32 bin dolara mâl olmuştu.

Google Veo 2 ile ilgili detaylı bilgi için:

Yine de Google Veo 2'nin fiyatı, bir nebze yüksek gibi görünüyor. Zira OpenAI, kendi video üretme yapay zekâsı Sora'yı ChatGPT Pro aboneliği için aylık 200 dolardan satıyor. Tabii burada ihtiyaçların ön plana çıkacağı bilgisini de verelim. Neticede Sora, daha çok kısa videolar oluşturmaya odaklanırken Veo 2, 2 dakika ve üzerinde videolar üretmeye odaklanıyor.