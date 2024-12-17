Google, video üretiminde yeni bir seviyeye ulaşan Veo 2'yi duyurdu. 4K çözünürlük ve sinematik efektlerle yüksek kaliteli videolar üretilebilecek.

Google DeepMind, video üretme alanındaki yeni gelişmelerini tanıttı. Google, video oluşturma yeteneklerini bir adım öteye taşıyacacak olan Veo 2'yi duyurdu. Yeni yapay zekâ modeli, 4K çözünürlükte uzun videolar oluşturabilme kapasitesine sahip.

DeepMind, Google’ın portföyündeki birçok ürünü güçlendiren Veo’nun halefini duyurdu: Veo 2, yeni nesil video üreten bir yapay zekâ. Veo 2, 4096 x 2160 piksel ve iki dakikadan uzun videolar oluşturabiliyor.

Veo 2 özellikleri

Önceki sürümde olduğu gibi, kullanıcılar metin komutları ve referans görsellerle video oluşturabiliyor. Ancak yeni model, daha gerçekçi ışık efektleri ve geliştirilmiş kamera kontrolleri ile dikkat çekiyor. Bu yenilikler video içeriğinin daha net ve sinematik bir şekilde sunulmasına olanak tanıyor olacak.

Veo 2, önceki versiyonlarına kıyasla daha net ve gerçekçi videolar üretebiliyor. DeepMind, özellikle hareketli sahnelerde görüntülerin daha keskin olduğunu vurguluyor. Ayrıca, sıvı dinamikleri ve ışık-gölge oyunlarını daha başarılı bir şekilde modelleyen Veo 2, sanatsal ve sinematik efektlerle video kalitesini yükseltiyor. Ancak, modelin bazı belirsizlikleri hâlâ devam ediyor; özellikle uzun süreli ve karmaşık istemlere uyum sağlama konusunda geliştirilmesi gereken noktaların mevcut olduğu aşikar.

Google’ın Veo 2 modeli, Sora gibi rakip yapay zekâ platformlarıyla olan rekabeti önemli ölçüde kızıştıracağa benziyor. Google bu yeni teknolojiye belirli alanlarda pilot testler yapmayı planlıyor. Testlerin ardından ise modelin daha geniş çapta kullanıma sunulması bekleniyor.