Insider tarafından paylaşılan bilgilere göre Google, kendi bünyesindeki karma gerçeklik gözlüğü projesini iptal etti. Ancak gözlük, farklı bir markanın gözlüğüne temel olacak.

5 Haziran’da düzenlenen Apple’ın WWDC 2023 etkinliğinde tüm dünyanın gözünü karma gerçekliğe çeviren Vision Pro gözlükleri tanıtılmıştı. Sektörün Apple’ın cihazıyla daha da popülerleşmesi beklenirken elbette diğer rakiplerinin de Apple’a rakip yeni cihazlar geliştirmesi bekleniyordu.

Apple’ın Vision Pro’suna birebir rakip olan en yakın cihaz, Ekim 2022’de piyasaya sürülen Meta Quest Pro idi. Fakat biz rakip cihaz sayısının artmasını beklerken bugün, Google hakkında ilginç iddialar ortaya atıldı.

Google, karma gerçeklik gözlüğü projesini “kendi bünyesinde” iptal etmiş:

Geçtiğimiz ocak ayında Google’ın bir karma gerçeklik gözlüğü üzerinde çalıştığı öğrenilmişti. Bu gözlük projesi de şimdilik “Project Iris” kod adını taşıyordu. Gözlük, Meta’nın Quest Pro’su ve o dönem sadece bir ara tanıtılacağı bilinen Vision Pro’suna rakip olacaktı.

Ancak Insider tarafından paylaşılan ve “konuyla ilişkili kaynaklara” dayandırılan habere göre Google, Project Iris’i rafa kaldırdı. Şirket, artık yeni donanımlar yerine yeni yazılımlara odaklanmaya karar verdi.

Öte yandan kaynaklar, gözlük projesinin tamamen rafa kaldırılmadığına da işaret etti. Google’ın gözlüklerinin aslında Samsung’un yeni gözlüklerinin bir temeli olduğunu belirtti.

Bu iddiaları destekleyen bir gelişme geçtiğimiz şubat ayında yaşanmıştı. Google, Samsung ve Qualcomm, ortak şekilde karma gerçeklik platformu geliştirmeye başladıklarını açıklamıştı.

Gözlük üretmeyecek ancak gözlükler için yazılım üretecek:

Insider’ın paylaştığı detaylara göre Google, diğer üreticilerin gözlüklerinde kullanması için “micro XR” adlı bir platform üzerinde çalışıyor. Bu platform, tıpkı Android işletim sistemi gibi görev görecek, telefon dünyasının Android’i gibi olması hedeflenecek.