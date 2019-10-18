Google Voice, ellerinizi kullanmadan arama yapmanızı ve mesaj göndermenizi sağlayan yeni bir özelliğe kavuştu. İlginç olan şey ise Google Voice'a gelen bu özellik, şirketin kendi asistanı olan Google Asistan ile birlikte çalışmayacak ve yalnızca Siri ile uyumlu olacak.

Google, 2009 yılında kullanıma sunduğu Google Voice isimli hizmet ile dünya çapında bilgisayarlar ve mobil cihazlar arasında ücretsiz sesli veya yazılı olarak iletişim sağlıyor. Uygulama, sürekli güncel tutulmaya çalışılıyor ve Google, her platforma olduğu gibi bu platforma da yeni özellikler getirerek Google Voice'u canlı tutmakta kararlı adımlar atıyor.

Google Voice'a gelen yeni bir özellik sayesinde artık ellerinizi kullanmadan sesli bir şekilde programa komut verebiliyorsunuz ve bu da arama yapabilmenize veya mesaj gönderebilmenize yarıyor. Aslında böyle bir yenilikte doğal olan şirketin kendi asistanına bu özelliği yayınlamasıdır ancak bu sefer işler öyle gelişmedi.

Google Voice'un yeni özelliği, yalnızca Siri ile uyumlu olacak:

VentureBeat'in haberine göre Google Voice, elleri kullanmadan mesaj atabilme ve arama yapabilme özelliğini yalnızca Siri ile uyumlu hâle getirdi. Garip olan şey ise Google'ın bu özelliği kendi asistanı olan Google Asistan'a eklememesi. Bunun nedeni ile ilgili herhangi bir açıklama paylaşılmadı.

Bu özelliği kullanabilmek için iOS cihazınızdaki Google Voice uygulamasını güncellemeniz gerekmekte. Daha sonrasında gerekli komutları Siri'ye söyleyerek Google Voice üzerinde arama yapabilecek ve mesaj atabileceksiniz. Özellik, Google Asistan'ın Android Auto üzerindeki versiyonunda uyumlu bir şekilde çalışıyor olsa da mobil versiyonunda çalışmıyor ve özelliğin mobil platformla uyumlu hâle getirilip getirilmeyeceği henüz bilinmiyor.