Google'ın yeni nesil depolama hizmeti One ile kullanıcılara sunulan VPN hizmeti, artık iPhone ve iPad kullanıcıları tarafından da deneyimlenebiliyor. Google VPN, 18 ülkede ve yalnızca 2 TB kapasiteli ücretli abonelik paketi kullanıcılara sunuluyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google, bundan birkaç yıl önce yeni nesil bulut depolama hizmeti One'ı kullanıma sunmuştu. Bu sistem, 15 GB'ye kadar olan veriler için ücretsiz kullanım imkanı sunuyor, 15 GB'nin üzerindeki depolama ihtiyaçları içinse farklı ücretli abonelik planları sunuyordu. Bu hizmetin dikkat çeken özelliklerinden bir tanesi de VPN servisiydi. Bir süredir yalnızca Android ekosistemi için kullanılabilen özellik, şimdi iOS ekosistemi için kullanıma sunuldu. Yani artık iPhone ve iPad sahipleri de Google'ın VPN hizmetinden faydalanabiliyor.

Google tarafından yapılan açıklamalara göre VPN hizmeti, şu an için yalnızca 18 ülkedeki iOS kullanıcıları tarafından da deneyimlenebiliyor. Bu hizmeti kullanabilmek için, 2 TB kapasiteli abonelik paketinin satın alınması gerekiyor. Bu şartları sağlayan kullanıcılar, iPhone ya da iPad'leri üzerinden Google'ın geliştirdiği VPN hizmetini ek bir ücret ödemeden kullanabilecekler. Peki Google'ın VPN hizmeti için ne kadar ödenmesi gerekiyor?

Google VPN'in kullanılabildiği ülkeler

Avusturya

Belçika

Kanada

Danimarka

Finlandiya

Fransa

Almanya

İzlanda

İrlanda

İtalya

Meksika

Hollanda

Norveç

ispanya

İsveç

İsviçre

Birleşik Krallık

Amerika Birleşik Devletleri

Şirket tarafından yapılan açıklamalarda, Google VPN hizmetini kullanabilen ülkeler bu şekilde açıklandı. Ancak bu durum, ilerleyen dönemlerde değişebilir ve aralarında Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülke, Google'ın VPN hizmetini deneyimleme imkanı yakalayabilir gibi görünüyor.

Google One fiyatları nasıl?

Eğer bir Google hesabınız varsa, Google One'dan zaten faydalanabiliyorsunuz. Şirket sizi 15 GB'lik ücretsiz plana otomatik olarak dahil ediyor. Ancak bu depolama alanı yetmeyen kullanıcılar, 100 GB, 200 GB ya da 2 TB'lik paketler satın alabiliyorlar. Bu bağlamda 100 GB'lik paket için ayda 5,79 TL, 200 GB'lik paket için ayda 11,59 TL, 2 TB'lik paket içinse ayda 28,99 TL ödeme yapmanız gerekiyor. Tüm ücretli paketlerin bir Google One hesabını 5 kullanıcı ile paylaşabildiğini belirtmekte fayda var.