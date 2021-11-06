We Are Social, GWI tarafından verileri derleyerek dünyanın en fazla VPN kullanan ülkelerini gösteren tabloyu paylaştı. Tabloya göre Türkiye, dünya sıralamasında 6. sırada yer alıyor. Bununla birlikte ‘En çok kadınlar mı yoksa erkekler mi VPN kullanıyor?’ sorusu da cevaplandı.

We Are Social tarafından yayınlanan yeni rapor, sosyal medya kullanımı ve internet kullanıcıları hakkında önemli verileri önümüze sundu. Rapora göre internetteki aktif kullanıcı sayısı, geçtiğimiz yıla göre 400 milyondan fazla arttı. Bununla birlikte tüm dünyadaki sosyal medya kullanıcı sayısı 4,5 milyarı aştı.

İnternet kullanıcıları hakkında önemli bilgileri paylaşan raporun bir bölümünde de VPN kullanımına dair veriler paylaşıldı. Kullanıcıların uzaktan erişim yoluyla farklı ağlara bağlanarak belirli bir ağ üzerinden veri alışverişi yapmasına olanak tanıyan VPN uygulamaları, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde müthiş bir taleple karşılaştı. 2021 yılının üçüncü çeyreğinde en çok indirilen uygulamalar listesinde 10 mobil uygulamadan 6’sı VPN uygulamasıydı.

En fazla VPN kullanan ülkeler açıklandı:

GWI tarafından paylaşılan verilerle oluşturulan tablo, yaşları 16-64 aralığında olan internet kullanıcılarının ne kadarının VPN kullandığını gösterdi. Bu tabloya göre en çok VPN kullanan ülke, %43,2’lik oranla Hindistan oldu. Ayrıca Türkiye'deki internet kullanıcılarının %31’inin VPN kullandığı belirtildi. Türkiye, bu veriyle dünya ortalamasının üstünde oldu. En çok VPN kullanan ilk 10 ülke şu şekilde:

Hindistan (%43,2)

Endonezya (%40,5)

Birleşik Arap Emirlikleri (%35,5)

Suudi Arabistan (%33,0)

Malezya (%31,8)

Türkiye (%31)

Vietnam (%30,6)

Çin (%29,9)

Singapur (%29,2)

Nijerya (28,8)

Dünya genelinde internet kullanıcılarının %28,3’ü VPN kullanıyor.

Peki VPN’i en çok erkekler mi yoksa kadınlar mı kullanıyor?

VPN’i en çok hangi cinsiyetten bireylerin kullandığı sorusuysa bir başka tabloda cevaplandı Bu tabloya göre,

16-24 yaş aralığındaki kadınların %24,3’ü, erkeklerin %37,8’i,

25-34 yaş aralığındaki kadınların %28,9’u, erkeklerin %35,9’u,

35-44 yaş aralığındaki kadınların %24’ü, erkeklerin %31’i,

45-54 yaş aralığındaki kadınların %18,6’sı, erkeklerin %26,1’i,

55-64 yaş aralığındaki kadınların %13,8’i, erkeklerin %20,’si VPN kullanıyor.

VPN, en çok erkekler tarafından kullanılıyor.