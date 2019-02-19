Google, interneti saran yalan haberlerle olan mücadelesinde bir adım daha ileri giderek, gerçeği yansıtmayan haberlerle başa çıkmakta kullandığı yöntemleri açıkladı.

İnternetin kendine has gerçekleri var. Bu gerçeklerden biri de, bir yerde bir çevrimiçi platform varsa orada yalan haberler paylaşan birisi mutlaka vardır. Bu bilgi kirliliği ile uzun süredir mücadele eden internet hizmet sağlayıcılarının farklı yöntemleri var.

Google da uzun süredir gerçeği yansıtmayan içerikten kullanıcılarını korumaya çalışıyor. Firma şimdiye kadar haberlerin gerçekliğini kontrol eden ağlarla yaptığı işbirliği çerçevesinde 300 milyon dolar harcayarak Google Haberler İnsiyatifi’ni kurmaya kadar pek çok adım attı. Şirket şimdi de şeffaflık politikasına uygun olarak, insanları yanlış yönlendiren, gerçeği yansıtmayan ve/ya yalan haberler veren içerikleri engellemek için kullandığı yöntemi açıkladı.

Geçen hafta yapılan Münih Güvenlik Konferansı’nda Google, yaptığı beyaz sayfa sunumuyla “açık ağın hızını, büyüklüğünü ve teknolojisini kullanarak, yanıltmaya ve yanlış yönlendirmeye yönelik kasıtlı çabaları” nasıl engellediklerini anlattı. Google’ın çalışmaları genel olarak üç kategoriye ayrılıyor: Kalite, kötü niyetli aktörler ve içerik.

Google, aranan içerikle ilgili olarak içerikleri sıralamaya koyuyor. Bu sıralama ideolojik görüşleri içermiyor ancak içeriğin kalitesini sıralamaya yarıyor. Beyaz sayfa ayrıca şirketin spam ile olan 20 yıllık mücadelesine de atıfta bulunuyor ve bu tecrübe sayesinde algoritmayı atlatarak daha çok görüntülenme almaya çalışan sahte haberleri de geride bırakıyor. Şirket ayrıca gerek YouTube’da, gerek aramada kullanılan bilgi ve açıklama kutuları sayesinde kullanıcılara bilgiler veriyor ve bu bilgilerin neden verildiğini açıklıyor.

Şirket, gelecekte medya okur yazarlığının büyük rol oynayacağını ve sahte haberlerle mücadele için medya okur yazarlığının geliştirilmesi gerektiğini belirtiyor. Tehditlerin ise genel olarak demokratik seçimlere yönelik olduğu ve yapay zeka tarafından oluşturulan “sentetik medya” veya “derin sahte” içeriklerin algoritmaları aşabileceği söyleniyor.

Google, aslında bu bilgilerin çeşitli yerlerde bulunduğunu ancak bu detayları bir araya getirerek sahte haberlere karşı bir duruş gösterdiğini söylüyor. Diğer platformların da bu sorunun üzerine Google kadar ciddi şekilde eğilmesi gerek.