WhatsApp, Yalan Haberle Mücadele İçin Mesaj İletme Özelliğine Sınır Getirdi

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Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, yalan ve yanlış haberlerle mücadele için kullanıcıların mesaj iletme hakkına sınırlama getirdi.

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kısa süre önce Facebook’u geride bırakarak dünyanın en popüler mobil uygulaması haline gelmişti. WhatsApp’ın bu denli popüler olması ve WhatsApp’ta bir mesajı birden fazla kişiye iletmenin son derece kolay olması, yalan ve yanlış haberlerin uygulama aracılığı ile çok hızlı bir şekilde yayılmasına neden oldu.

WhatsApp, yalan ve yanlış haberlerin yayılmasını önlemek için Hindistan’ta yeni bir sınırlamayı yürürlüğe sunmuş ve kullanıcıların mesaj iletme sayısına bir limit getirmişti. WhatsApp, Hindistan’da bir süredir test edilmekte olan yeni özelliği tüm kullanıcılara yayınlamış durumda.
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Özelliğin yayınlanmasının ardından WhatsApp kullanıcıları, bir mesajı en fazla 5 kişiye iletebiliyorlar. Böylece yalan ya da yanlış haberlerin yayılımı bir miktar da olsa azalmış oluyor. Fakat bu noktada WhatsApp grupları hala büyük bir istisna oluşturuyor. Zira bir WhatsApp grubu, 256 ayrı kullanıcıdan oluşabiliyor ve kötü amaçlı kullanıcılar, herhangi bir mesajı 5 ayrı WhatsApp grubuna ileterek 1280 kişiye ulaşabiliyorlar.
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Kaynak : https://www.phonearena.com/news/whatsapp-message-forwarding-limit-worldwide-expansion-fake-news-battle_id112959
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