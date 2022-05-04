Google, Yapay Zeka Çalışmalarını Eleştiren Çalışanını Kovdu

Google'ın yapay zeka çalışmalarıyla ilgili bazı eleştirilerini dile getiren bir araştırmacı, çürütme tezi hazırlamasının ardından işinden oldu.

Yapay zeka teknolojisi her geçen gün gelişmeye devam ederken tartışmalar da beraberinde geliyor. Konuyla ilgili olarak çok sayıda bilim insanı ve sektörün öncü firmaları ortak çalışmalar yürütüyor. Ancak bu çalışmalardan bazılarında fikir ayrılıkları yaşanabiliyor.

Sizlerle Apple’ın eski çalışanlarıyla arasındaki bir sorundan ve davalık olmasından bahsetmiştik. Yine dev isimlerden biri olan Google da bir çalışanıyla arasında ‘yapay zeka’ problemleriyle gündeme geldi. Google’ın çalışanıyla arasındaki bu gerilim, git gide büyüdü ve oldukça ilginç iddialar ortaya atıldı.

Google, yapay zeka araştırmacısının işine son verdi

Google’ın yapay zeka teknolojileriyle uğraşan ve beyin çipi tasarlanmasında yardımcı olan Dr. Satrajit Chatterjee’nin fikirleri şirketle ters düştü. Chatterjee, şirketin araştırmacıları tarafından hazırlanan yapay zeka hakkındaki bir makaleyle aynı fikirde değildi ve bunu açıkça belirtmekten de çekinmedi. Yapay zeka destekli çiplerin faydaları üzerine yazılan makalenin Nature’da yayımlanmasından kısa bir süre sonra, Chatterjee bir çürütme tezi hazırladı. İddiasına göre de Google bunu yapmasına izin verdi.

Ancak işler hiç de sanıldığı gibi olmadı. Chatterjee’nin çürütme tezi niteliğindeki makalesi, Google tarafından hoş karşılanmadı. Chatterjee makaleyi iç tahkim komitesine sundu ve Google aylar sonra söylemlerini reddetti. Şirketin çalışmalarıyla ilgili bazı konularda endişelerini dile getiren Chatterjee ve birkaç arkadaşı daha konuyu Alphabet’in yönetim kuruluna iletti. Ancak kurul, “Çürütme tezinin yayınlanmasının şirketin ilkelerini ihlal ettiğini” dile getirdi. Chatterjee, olaydan kısa bir süre sonra da kovuldu.

Google, Chatterjee’nin kovulduğunu doğruladı ancak kesin bir sebep sunmadı. Araştırma Başkan Yardımcısı Zoubin Ghahramani de iddiaların ve endişelerin araştırıldıklarını ancak standartlarını karşılamayan çalışma arkadaşlarıyla yollarını ayırdıklarını dile getirdi. Chatterjee’nin avukatı ise bu durumun sadece tek bir görüş veya kişi için geçerli olmadığını, düşünceleriyle şirketle ters düşen herkesin bu şekilde karşılandığını savundu.