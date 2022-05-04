Google, Android cihazlar için getirdiği yeni bir güncelleme ile çalınan ya da veri ihlaline uğrayan şifrelerin Google Asistan aracılığıyla otomatik olarak yenilenmesini sağlıyor.

Günümüzde maalesef birçoğumuz verilerimizin güvenliğinden endişe duymaya başladık. Şirketlerde kullanıcılarının bu endişesi sebebiyle yeni çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde de Google Play Store’daki uygulamaların hangi verilerimizi kullandığını gösteren bir uygulamaya geçmişti.

Biraz da olsun içimizi rahatlatan bu uygulamanın hemen ardından da Google’dan yeni bir haber daha geldi. İnternet ortamında verilerimizin ne kadar güvende olduğu oldukça tartışmalı bir konu. Kötü amaçlı kişiler tarafından kullandığımız bir uygulama veya internet sitesine düzenlenen saldırılar, bizim verilerimizi de tehlikeye atıyor. Google da şifrelerimizin olası bir tehdit durumunda otomatik olarak değiştirileceği bir güncelleme ile bu durumun önüne geçmeyi hedefliyor.

Google Asistan, tehlike altındaki şifrelerinizle ilgili uyarı verecek

Google, bu uygulamayı 2021 yılında duyurmuştu ancak bir türlü hayata geçirilememişti. Şimdi ise nihayet Android kullanıcıları bu özelliğe kavuştu. Yeni Android güncellemesiyle birlikte Google Asistan,şifrelerinizin çalındığını tespit ettiğinde şifrenizi otomatik olarak değiştirebilecek. Özellik, ilk olarak Android Police’ten Max Weinbach tarafından duyuruldu.

Weinbach’ın söylediğine göre Chrome bir güvenlik ihlaliyle karşılaştığında kullanıcılara bir uyarı gönderiyor ve güvenlik ihlaline uğrayan şifrelerin değiştirilmesi konusunda Google Asistan’a yönlendiriyor. Kullanıcılar buradan sonra herhangi bir noktada Google Asistan’dan bu işlemi devralarak işlemi manuel olarak tamamlayabilecek. Google Asistan’ın bu özelliğini kullanmak istemeyen kullanıcılar ise Chrome ayarlarından özelliği kapatabilecek.

Biliyorsunuz ki günümüzde neredeyse hepimiz çok sayıda platform veya internet sitesine üye olmuş durumdayız. Uzmanlar, kullandığımız her şifrenin birbirinden farklı olması konusunda uyarılarda bulunsa da şifre sayımız arttıkça bu durum biraz daha imkansızlaşıyor. Bu sebeple Google Asistan’ın tehdit altında olan şifrelerimizle ilgili bizleri uyarması oldukça güzel bir özellik olabilir.