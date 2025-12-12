Google, Yapay Zekâ Ajanı da Olan Yeni Tarayıcısı Disco'yu Duyurdu: İşte Tüm İnterneti Değiştirecek Özellikleri!

Google, ChatGPT Atlas'a rakip olacak yeni internet tarayıcısı Disco'yu duyurdu. Henüz erken aşamada olan tarayıcı, GenTabs isimli özellik sayesinde web arama alışkanlıklarınızı tamamen değiştirecek. İşte bilmeniz gerekenler...

ABD merkezli teknoloji devi Google'dan bomba bir hamle geldi. Şirket, "Disco" adını verdiği yeni bir internet tarayıcısı duyurdu. Chromium altyapısı üzerine inşa edilen ve yapay zekâya odaklanan bu yeni tarayıcı, OpenAI'ın ChatGPT Atlas isimli internet tarayıcısına dişli bir rakip olacak gibi görünüyor. Gelin hep birlikte Google Disco'ya yakından bakalım.

Google'ın yeni tarayıcısı, temelinde Chrome'a benziyor. Ancak "GenTabs" olarak isimlendirilen bir özellik, bu tarayıcıyı Chrome'dan tamamen ayırıyor. GenTabs, tabiri caizse sizin internetteki yeni asistanınız oluyor ve sizinle birlikte internet üzerinde yaptığınız her şeye dahil oluyor. Google, GenTabs ve Disco ile internetteki arama deneyimini tamamen değiştireceğini düşünüyor.

Disco ve GenTabs ile neler yapılabiliyor?

Google tarafından yapılan açıklamaya göre GenTabs, tüm hamlelerinizi sizinle yürütüyor. Bir veya birden çok sekme açıkken ne yaptığınız anlıyor, verdiğiniz komutları yerine getiriyor. Gemini'dan güç alan GenTabs ile kodlama bilginiz olmasa da web tabanlı uygulamalar hayata geçirebileceksiniz. Hatta GenTabs, bir uygulama için öneriler bile sunacak.

Tabii olay sadece web uygulamaları geliştirmekten ibaret değil. Bir gezi planlamak, yemek tarifi oluşturmak veya çocuğunuzun eğitimine katkı sağlayacak içerikler için de GenTabs'i kullanabileceksiniz.

Google, Disco'nun da GenTabs'in de henüz erken aşamada olduğunu ve bazı hatalar yaşanabileceğini söylüyor. Ancak şirket, bu noktada kullanıcılardan geri bildirimler toplayacak. Öte yandan; rutin geliştirme çalışmaları da devam edecek. Peki Disco ne zaman yayımlanacak?

Google tarafından yapılan resmî açıklamaya göre GenTabs'i içeren Disco, ilk aşamada ABD'de kademeli olarak yayımlanacak. Şimdilik sadece macOS versiyona sahip olacak tarayıcı, ilerleyen dönemlerde diğer işletim sistemlerine de ev sahipliği yapacak. Şirket, Disco'nun küresel lansmanına ilişkin bir şey söylemedi.

Google'ın Disco ve GenTabs için yayımladığı uygulama: