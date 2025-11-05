Tümü Webekno
Google, Yapay Zekâ Veri Merkezlerini Uzaya Taşıyacak (Öyle Sandığınız Gibi Uzak Gelecekte de Değil)

Google, Dünya'daki enerji yetersizliğini çözmek adına uzayda Güneş enerjisiyle çalışan yapay zekâ veri merkezleri kurmayı planlıyor.

Google, enerjiye aç yapay zekâ veri merkezlerinin Dünya üzerindeki sınırlarını aşmak için radikal bir adım atarak yapay zekâ çiplerini Güneş enerjili uydularla uzaya göndermeyi planlıyor. Şirketin “Project Suncatcher” adını verdiği bu çığır açıcı proje, sürekli Güneş enerjisiyle çalışan uzay tabanlı veri merkezleri kurmayı hedefliyor. Böylece hem temiz enerjiyle kesintisiz işlem gücü sağlanacak hem de yeryüzündeki yüksek elektrik tüketiminin neden olduğu çevresel etkiler azaltılacak.

Google’ın kıdemli yöneticisi Travis Beals, “Gelecekte yapay zekâyı ölçeklendirmek için en uygun yer uzay olabilir.” diyor. Henüz deneysel aşamada olan proje kapsamında Google, kendi Tensor Processing Unit (TPU) çiplerini Güneş panelleriyle donatılmış uydulara yerleştirmeyi planlıyor. Bu paneller, Dünya’dakinden sekiz kat daha verimli enerji üretebilecek.

2027'de ilk deneme uyduları fırlatılacak

Project Suncatcher

Yine de Google’ın önünde büyük teknik engeller var. Şirket, uydular arasında saniyede onlarca terabit veri aktarımı sağlayabilecek bağlantılar kurmak zorunda. Ayrıca çiplerin uzaydaki yoğun radyasyona dayanması gerekiyor. Google, bu süreçte Trillium TPU’larının beş yıllık görev süresine dayanabileceğini iddia ediyor.

Proje, maliyet açısından da iddialı. Şu anda uzaya veri merkezi göndermek oldukça pahalı olsa da Google’ın analizine göre 2030’ların ortalarına gelindiğinde uzaydaki bir merkez, enerji bazında Dünya’daki bir merkeze yaklaşık aynı maliyetle çalışabilir hâle gelecek. Şirket bu sebeple 2027’de “Planet” adlı firmayla birlikte ilk deneme uydularını fırlatmayı planlıyor.

