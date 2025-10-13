Bu Kadarına Siz de Şaşıracaksınız: Yakında Geceler de Gündüz Olabilir!

Reflect Orbital adlı girişim, gece karanlığında uzaya fırlatılan uydularda kullanılacak aynalarla yeryüzüne ışık yansıtmayı planlıyor.

Uydu interneti artık günlük hayatın bir parçası hâline gelirken, teknoloji dünyası şimdi çok daha sıra dışı bir fikri konuşuyor. ABD merkezli Reflect Orbital adlı girişim, gece karanlığında talep üzerine güneş ışığı yansıtmayı planlıyor. Şirket, ABD Federal İletişim Komisyonu’ndan (FCC) test uydusu fırlatmak için izin talebinde bulundu. Hedef, 2030 yılına kadar yörüngeye yaklaşık 4.000 yansıtıcı uydu yerleştirerek, uzayda dev aynalardan oluşan bir ağ kurmak.

Girişimin amacı, özellikle güneş enerjisine bağımlı tarım alanları ve tesisler için kesintisiz enerji akışı sağlamak. Reflect Orbital, sistemin birkaç dakika içinde devreye girerek dünyanın en ücra bölgelerinde bile enerji üretimini destekleyebileceğini iddia ediyor. Bu da fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltabilir ve çevresel kirliliği önemli ölçüde düşürebilir... Ama tabii şimdilik sadece teoride.

Fikir gerçeğe dönüşürse çok ciddi sonuçlar doğurabilir

Her ne kadar fikir yenilikçi görünse de bilim insanları ciddi endişeler dile getiriyor. Uzmanlara göre gece boyunca binlerce uyduyla yeryüzüne ışık yansıtmak ışık kirliliğini tehlikeli boyutlara çıkarabilir. Rubin Gözlemevi Baş Bilimcisi Anthony Tyson, “Bu kadar parlak uyduların gökyüzünü aydınlatması, yer tabanlı astronomi için yıkıcı olur.” diyor.

Ayrıca araştırmalar, bir uydudan yansıtılacak güneş ışığının en az yedi kilometrelik bir alanı aydınlatacağını ve Ay’dan bile daha parlak olacağını gösteriyor. Bilim insanları bu durumun yalnızca astronomiyi değil, aynı zamanda doğal ekosistemleri ve gece aktif yaşayan hayvanların davranışlarını da derinden etkileyeceğini savunuyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.