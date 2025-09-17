Google'ın Yapay Zekâsı Kripto Para ile Ödeme Yapabilecek

Google, yapay zekâ araçları tarafından kullanılacak bir ödeme protokolü tasarladı. Bu protokol, geleneksel para birimlerinin yanı sıra kripto varlıkları da destekleyecek. İşte Google'ın yeni teknolojisiyle ilgili detaylar...

ABD merkezli teknoloji devi Google'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Şirket, yapay zekâ araçlarının para gönderip almalarını sağlayacak bir ödeme protokolü oluşturdu. Bu protokol, geleneksel para birimlerinin yanı sıra kripto para birimlerini de destekleyecek. Yeni teknoloji hem yapay zekâ hem de kripto para sektöründe yeni bir sayfanın kapısını aralayacak gibi görünüyor.

Google, bu protokolü oluşturmak için oldukça kapsamlı bir çalışma yaptı. Bu bağlamda; dünyanın en büyük kripto para borsalarından Coinbase ile çalışan Google, Ethereum Vakfı'ndan da destek aldı. Şirket, protokolün nasıl çalışacağına karar vermek için de Salesforce, American Express ve Etsy gibi 60'tan fazla şirketle konuştu.

Google, neden böyle bir işe girdi?

Yapay zekâ teknolojileri her geçen gün biraz daha gelişiyor ve uzmanlar, yapay zekâ teknolojilerinin gelecekte çok daha fazla etkin kullanılacağını düşünüyorlar. İşte Google'ın yapay zekâ araçları için ödeme protokolü oluşturmasının nedeni de tam olarak bu. Şirket, yapay zekâ araçlarının ilerleyen süreçte daha etkin ve ödeme yapabilen bir hâle bürünmesini sağlamış olacak.

Bu protokolü şöyle düşünün; siz bir yapay zekâ ajanına bir rezervasyon yaptıracaksınız. Ajan, süreci başlatıp, ödemeyi de tamamlamış olacak. Böylelikle yapay zekâ, tüketiciye uçtan uca bir deneyim sunmuş olacak. Google de geliştirdiği protokolle ödemenin otomatikleştirilmesini ve buradan kazanç elde etmeyi sağlamış olacak.