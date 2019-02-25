Google, Pixel 3 ve Pixel 3 XL'ın Fiyatını Düşürdü

Google, Pixel 3 ve Pixel 3 XL'ın ardından yeni modellerine hazırlanıyor. Pixel 3 ve Pixel 3 XL'ın fiyatlarında ciddi indirimler yapıldı.

Google, Pixel 3 ve Pixel 3 XL'ı piyasaya süreli çok vakit geçmemesine rağmen yeni model için çalışmalara başladı. Üstelik yeni modelin hazırlık aşamasındayken Pixel 3'ün ve Pixel 3 XL'ın fiyatlarında indirime gitmeyi tercih etti ve Pixel 3 ve Pixel 3 XL'ın fiyatlarında 200'er dolarlık indirim yapıldı.

Google'ın her ikisi de akıllı telefon olarak tanımlanan iki yeni cihazı bu sabah FCC'den onay aldı. FCC'den geçen bu iki cihazın model numaraları ise A4RG020C ve A4RG020G olarak duyuruldu. Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan bir raporda, Pixel 3 Lite'ın G020B model numarasını taşıdığını ve Pixel 3 XL Lite'ın da G020F olduğu belirtilmişti.

Bugün ortaya çıkan G020C ve G020G model numaraları, Pixel 3 Lite'ın ve Pixel 3 XL Lite'ın ABD versiyonlarında yer alacak model numaraları olabilir. Geçtiğimiz hafta yayınlanan rapordaki numaralar ise Hindistan ve diğer pazarların model numaraları olmalı. G020C ve G020G'nin bugün yayınlanan raporlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Pixel 3'ün ve Pixel 3 XL'ın güncel fiyatları şu şekilde: