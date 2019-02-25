Micron ve Western Digital, 1 TB'lık SD Kartını Duyurdu

Her geçen gün gelişen telefon uygulamalarının boyutları da gittikçe büyüyor. Boyutlar büyüdükçe kullanıcıların da daha fazla depolama alanına ihtiyacı oluyor.

Micron ve Western Digital, MWC 2019’da (Mobil Dünya Kongresi) 1 TB depolama alanına sahip microSDXC UHS-I kartlarını duyurdu. Micron, kartına Micron c200 1TB microSDXC UHS-I adını verirken, Western Digital ise SanDisk Extreme microSDXC UHS-I adını verdi.

Micron’un Embedded Business Unit Kıdemli Yöntecisi Aravind Ramamoorth “Yeni c200 1TB microSD kart, müşterilere paylaşımlarında, depolamalarında ve video kayıtlarına daha fazla özgürlük sağlayacak ve daha fazla içeriğin tadını çıkaracaklar” dedi.

Micron’un SD kartı 100 MB/sn okuma, 95 MB/sn yazma hızına sahipken Western Digital’ın kartı 160 MB/sn okuma, 90 MB/sn yazma hızı sunuyor. Yani SD kartlar, artık telefonlarımıza gelen 4K çözünürlükteki videoları kaydedebilecek kadar hızlı ve depolayabilecek kadar büyük.

İki kart da A2 Application Performance Class (A2 Uygulama Performans Sınıfı) özelliklerine sahip, yani mobil uygulamalar için de kullanılabilirler.

Micron, 1 TB değerindeki SD kartlarını 2019 içerisinde yayınlamayı planladıklarını söylerken, fiyatlandırma konusunda herhangi bir bilgi vermediler. Western Digital ise kartlarını nisan ayı içerisinde satışa sunacak, kartların 512 GB olan versiyonu 200 dolar, 1 TB olan versiyonu ise 450 dolar fiyat etiketine sahip olacak.